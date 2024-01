Docile expande operação e inaugura primeira loja quiosque em São Paulo

Natural de Lajeado, a Docile, marca gaúcha de doces e guloseimas, acaba de inaugurar a primeira loja em formato de quiosque no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Além de fazer parte do plano de expansão da marca, a novidade também busca estabelecer uma relação mais próxima com o público, afirma Ricardo Heineck, sócio-diretor da Docile.

"Estamos mostrando nossos produtos ao público de uma forma diferente, mas com a mesma excelência e qualidade. Tudo para que o consumidor tenha a melhor experiência possível nesse novo formato", ressalta Ricardo.

LEIA TAMBÉM > Com refil de café, negócio abre na rua mais bonita de Porto Alegre

O novo formato de negócio busca manter-se fiel as características da marca, com cores e guloseimas tradicionais, já conhecidas pelo público, mas também convida a clientela a conhecer produtos exclusivos. Até então, produtos como o Gummy Bands, Candy Cane e Canudinhos Jumbo estavam disponíveis apenas para o exterior, mas, agora, estão à venda no Brasil. O quiosque também conta com a opção de compra a granel.

Nova loja da Docile em São Paulo

Localizado no aeroporto de Congonhas, o quiosque fica ao lado da escada rolante do desembarque, próximo do Madero e da Bacio di Latte. "É um projeto que nasce após alguns anos de estudo e pesquisa. Estamos dando início a um novo modelo de negócio e a abertura do nosso quiosque em uma grande capital como São Paulo certamente é um marco na história da empresa ", afirma Ricardo.

Está entre os planos da Docile para o futuro expandir o modelo de quiosques para todo o Brasil. "Temos espaço para consolidar a nossa marca no varejo e estamos definindo os próximos passos dentro dessa estratégia", antecipa o executivo.