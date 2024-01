Grupo Boticário abre inscrições para programa de aceleração de startups

O Grupo Boticário, empresa que está há 45 anos no mercado da beleza, está com inscrições abertas para a quarta edição do seu programa de aceleração de startups. A iniciativa tem como objetivo conectar empreendedores de todo País ao grupo para levar inovação para o mercado da beleza. Para a edição de 2024, a companhia procura até 10 startups que atuem nos segmentos de beleza e varejo, que estejam com o produto validado e em fase de operação ou tração. Os interessados podem se inscrever até dia 8 de fevereiro no site do projeto.

O programa terá cinco meses de duração, acontecendo entre de maio a setembro. A proposta é que seja uma imersão para as startups no ecossistema de beleza e varejo do Grupo Boticário. Por meio de trilhas de conhecimento direcionadas para os segmentos de cada startup – beleza ou varejo -, as aceleradas terão acesso a palestras de inspiração e conteúdo com especialistas e executivos do grupo e convidados, além de mentorias personalizadas conforme a necessidade de cada startup. O projeto conta ainda com acompanhamento especializado com time de aceleração com checkpoints semanais para avaliação e esclarecimentos de dúvidas.

Desde 2021, 29 startups foram aceleradas pela companhia, engajando mais de 90 mentores internos na iniciativa e tendo mapeado mais de 20 oportunidades de parceria. O Grupo Boticário abre também suas portas para as empresas participantes, oferecendo acesso a profissionais da companhia, bem como atuando na revisão de UX do site das startups pelos especialistas internos, apoio e treinamento para aperfeiçoamento de pitch de negócios e oportunidade de realizar pesquisas quantitativas ou focus group com público-alvo usando a infraestrutura do grupo.

Como funcionará a seleção

O processo de seleção das startups focará em encontrar soluções que impulsionem os segmentos de varejo. beleza e bem-estar afinados com o ecossistema do Grupo Boticário. Para o mercado de beleza e bem-estar, serão consideradas startups que ofereçam produtos, serviços ou tecnologias digitais para criar experiências e conexão com consumidores. A seleção considerará um diferencial as propostas inclusivas e diversas, que considerem diferentes estilos de vida. Já no varejo, a busca é por startups de base tecnológica que possuam soluções que resolvam as dores do varejo físico e online, com produtos escaláveis comprovados, tais como soluções B2B para enterprise e small-medium business (SMB). Após o término do período de inscrição, as startups serão avaliadas pelo time interno e todas receberão feedback de aprovação ou não para as próximas etapas, que consistem em entrevistas e pitch para a banca avaliadora.