Enfrentando desafios para alcançar o sucesso

28 Dezembro 2023

Ariane Tamara Pelicioli da Rosa, 32 anos, foi eleita MIT Innovators Under 35 Latam 2023 e visionária do ano também pelo MIT. É cofundadora da startup Piipee, que recebeu prêmios e reconhecimentos nacionais e internacionais, e venceu as principais competições de startups no Brasil, França, Boston e América Latina. É também fundadora da startup Boletão, fintech de meio de pagamento e crédito, e cofundadora e CEO da iUPay, fintech B2Banking que desenvolveu o Boletix.