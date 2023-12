LISTA: Oito lugares para encomendar ceia de Natal em Porto Alegre

Qualquer celebração fica ainda mais especial quando acompanhada de uma boa gastronomia. Pensando nisso, negócios de Porto Alegre oferecem cardápios especiais para atender a demanda das festas de fim de ano. Das tradicionais às opções veganas, confira abaixo uma lista com oito lugares para encomendar ceia de Natal na Capital.

1. Ceia na Capital e no Litoral

A Leiteria 639, negócio que conta com unidades na avenida Venâncio Aires, nº 639, e na rua 24 de outubro, nº 1539, está, neste ano, com entregas de ceias de Natal em Porto Alegre e também em cidades do Litoral Norte, como Capão da Canoa, Atlântida e Xangri-lá . São duas opções de cardápios. A Ceia Momentos, que conta com peru marinado na infusão de laranjas e especiarias, salmão, salpicão de frango, arroz à grega, salada tropical, American Pie de camarão, torta fria de frango, cheesecake de frutas vermelhas, bolinho de pão de mel e panetone, custa R$ 1.949,00 para 10 pessoas e R$ 1.179,00 para cinco. Já na Ceia Leiteria, o salmão é substituído por lombo e o valor fica em R$ 1.849,00 na versão para 10 pessoas e R$ 1.079,00 para cinco. As encomendas podem ser feitas até 19 de dezembro no site da Leiteria (leiteria639.com.br).

2. Opção na Zona Sul

Machry Armazém & Bistrô, tradicional operação da Zona Sul, também está com opções para o Natal. De acordo com Ilse Machry, empreendedora à frente do negócio, são mais de 25 anos produzindo as refeições natalinas. A proposta do negócio é oferecer todos os itens separados para que o cliente monte a ceia de acordo com as suas preferências . "As pessoas gostam muito, porque o cliente compõe de acordo com o orçamento que prefere', percebe Ilse. Entre os quitutes oferecidos, que atendem entrada, prato principal e sobremesa, estão o chester recheado decorado, que custa R$ 629,00, salada de bacalhau, que custa R$ 89,00 e serve até quatro pessoas, e a tradicional torta de banana da operação no valor de R$ 119,00 para servir de 10 a 12 pessoas e R$ 179,00 na versão de 14 a 16 pessoas. As encomendas podem ser feitas até 18 de dezembro e há condições especiais de pagamento para ceias acima de R$ 600,00. Para conferir o cardápio completo e realizar a encomenda, entre em contato pelo email , tradicional operação da Zona Sul, também está com opções para o Natal. De acordo com Ilse Machry, empreendedora à frente do negócio, são mais de 25 anos produzindo as refeições natalinas. A proposta do negócio é. "As pessoas gostam muito, porque o cliente compõe de acordo com o orçamento que prefere', percebe Ilse. Entre os quitutes oferecidos, que atendem entrada, prato principal e sobremesa, estão o chester recheado decorado, que custa R$ 629,00, salada de bacalhau, que custa R$ 89,00 e serve até quatro pessoas, e a tradicional torta de banana da operação no valor de R$ 119,00 para servir de 10 a 12 pessoas e R$ 179,00 na versão de 14 a 16 pessoas.. Para conferir o cardápio completo e realizar a encomenda, entre em contato pelo email [email protected] ou pelos telefones (51) 99688-8066 ou (51) 3024-1300.

3. Ceia direto da Serra

A Banca da Serra, armazém especializado em produtos da Serra Gaúcha que fica na avenida Getúlio Vargas, nº 927, no bairro Menino Deus, também oferece opções personalizáveis para a refeição de Natal contemplando entradas, pratos principais e acompanhamentos. Nas entradas, há opção de guirlandas de frios e de antepastos , que custam R$ 199,00 e R$ 249,00 respectivamente. Como prato principal há opção de ave recheada e sem recheio, partindo de R$ 395,00. Entre os acompanhamentos, salpicão, batata com ervas, arroz natalino e farofa completam o menu. As encomendas podem ser feitas até o dia 20 de dezembro. Mais informações pelo WhatsApp (51) 3414-5780.

4. Natal a dois

A Rotisseria Real, que opera na rua Miguel Tostes, nº 275, no bairro Rio Branco, oferece ceias para duas, três, cinco e oito pessoas . A opção para quem for passar o Natal a dois contempla ave, arroz natalino, maionese, salpicão, farofa, molho e pudim de leite e custa R$ 595,00. A versão de três a cinco pessoas custa R$ 835,00 e de sete a oito pessoas, R$ 1.345,00. Há, ainda, a possibilidade de encomendas os quitutes separados. As encomendas estão abertas até o dia 21 de dezembro e podem ser feitas pelo WhatsApp (51) 99625-2182.

5. Salmão natalino

O Mirá Restaurante, que fica na avenida Mariland, nº 556, no bairro São João, está com encomendas para ceias de Natal abertas até 19 de dezembro. No cardápio das entradas, um dos destaques é o quiche de camarão com alho poró que custa R$ 190,00 e serve 10 fatias. Já nos principais, além do tradicional chester recheado, que custa R$ 378,00, há a opção de salmão com molho de maracujá e ervas no valor de R$ 295,00 . Nas sobremesas, as opções são torta banoffee e cheesecake de frutas vermelhas. As encomendas podem ser feitas pelo número (51) 99429-1881.

6. Ceia para todos os grupos

A chef Juliana Côrrea (@chefju) criou para o Natal de 2023 opções de ceia soft, para servir até cinco pessoas, e cardápios mais amplos, que servem até 10 pessoas. Na ceia soft, o menu é composto por tender assado fatiado ao molho de mel, grissinis folhados, pasta de gorgonzola, arroz à grega, farofa gourmet, quiche de cebola caramelizada e gorgonzola, salada, salpicão e banoffee. A opção custa R$ 1.900,00. Já as ceias que servem de oito a 10 pessoas contam com três opções distintas que vão de R$ 3.000,00 a R$ 3.9000,00. As entregas acontecem em Porto Alegre e no Litoral . Para conferir o cardápio completo e realizar encomendas o contato é pelo WhastApp (51) 98967-4700.

7. Ceia sem carne

O Vê, empório e restaurante vegano que opera na avenida Lageado, nº 1265, em Porto Alegre, oferece opções para ceia de Natal sem o uso de insumos de origem animal, 100% plant based . A opção de miniceia contempla tender de grão de bico recheado, salpicão de carne de jaca e brigadeiro cremoso. O valor é R$ 239,00. Já as opções maiores, que servem três a quatro pessoas ou cinco a seis pessoas, custam R$ 359,00 e R$ 489,00, respectivamente. Os quitutes também podem ser encomendados separadamente. A data limite para encomendar a ceia vegana é 18 de dezembro. Os pedidos devem ser feitos pelo WhatsApp (51) 99728-7252.

8. Opção sem glúten