GeraçãoE irá mediar painel em evento da Fundatec sobre práticas de ESG nas estratégias de negócio

Pensando na crescente demanda de práticas ESG (sigla em inglês para ambiental, social e governança) no ambiente corporativo, a Fundatec irá realizar o 12° FDTthink: Pessoas, Governança e Inovação. Um dos painéis da edição de 2023 será comandado pelo GeraçãoE com o tema “Ações de impacto para um futuro sustentável: como as práticas de ESG podem contribuir neste desafio?".

O evento, que já acontece há mais de 10 anos, tem como propósito promover um dia de atividades presenciais, com convidados de diversas áreas de atuação, que possuem uma larga experiência profissional. A 12ª edição debaterá como as organizações podem implementar práticas mais sustentáveis no dia a dia de suas operações.

O painel do GeraçãoE será mediado pela editora da plataforma, Isadora Jacoby, e acontece na próxima quarta-feira (6), às 19h30min, no uMov.me Arena. As inscrições são gratuitas.

Conheça as participantes:

Natália Pietzsch: cofundadora da startup ARCO — Ações para Reciclagem e Compostagem. Engenheira Ambiental, é mestre em engenharia de produção e atua há 8 anos como empreendedora social. Já foi palestrante do TEDx e reconhecida pelos prêmios: Boas Ideias Sustentáveis (2016), Jovem Empreendedora Social (2017) e Young Leaders of Americas Initiative YLAI (2020).

