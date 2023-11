Com Luiza Trajano e José Galló, livro traz reflexões de 160 líderes sobre a pandemia

O livro "Do limão, uma limonada: as respostas dos líderes à pandemia", lançado nesta terça-feira (28) em Porto Alegre, reúne um compilado de depoimentos de empresários brasileiros sobre o período da Covid-19. Divididos em nove capítulos, 160 expoentes do mundo dos negócios refletem sobre dificuldades enfrentadas, os principais acertos e as lições tiradas do período

"A pandemia foi um dos momentos mais adversos da nossa história. Só tínhamos visto algo assim em livros de história. E tudo isso, evidentemente, só vamos compreender de fato daqui a muito tempo. Esse livro serve para mostrar que todo cenário de crise é também oportunidade de aprimoramento, transformação e criatividade. Buscamos fazer um registro histórico, trazendo a visão de diferentes segmentos e de que forma os líderes adaptaram e conduziram seus negócios em meio a um cenário tão adverso e sem precedentes ", comenta Júlio Cesar Goulart Lanes, sócio-fundador do Andrade Maia Advogados e organizador do livro "Do limão, uma limonada".

Reflexões de Luiza Trajano, José Galló e outros 158 líderes

O livro traz, por exemplo, a reflexão de Luiza Helena Trajano, presidente do Conselho de Administração da Magazine Luiza. A líder fala sobre a adaptação a uma nova forma de trabalho exigida pela necessidade de distanciamento físico, ressaltando a importância da comunicação clara e da tecnologia para auxiliar nesse processo.

Já José Galló, presidente do Conselho de Administração da Renner, pontua sobre o enorme desafio que foi para uma empresa do varejo ter suas lojas fechadas e a impossibilidade de escoação dos estoques nos centros de distribuição. Por outro lado, o empresário destaca a implementação de uma política de proteção aos fornecedores, com adiantamento de recursos.

Eduardo Bier, presidente da Associação Hospitalar Moinhos de Vento, disserta sobre os desafios de estar à frente de um hospital no enfrentamento de uma pandemia. Além disso, o empresário reflete sobre como foi contornar questões como o afastamento de médicos por contaminação e burnout.

Onde encontrar o livro "Do limão, uma limonada"