A potente natureza de Ipanema

Para quem, assim como eu, não mora na Zona Sul, visitar a região é sempre um respiro. É surpreendente que, mesmo a poucos minutos do Centro da Capital, exista um espaço tão norteado pela natureza. Durante a produção do GE nos Bairros Ipanema, foram muitas as reflexões que surgiram nas conversas entre a equipe sobre os benefícios de morar ou empreender nessa região. O verde das árvores, a proximidade com o Guaíba, as ruas mais calmas e menos verticalizadas apresentam uma outra Porto Alegre, igualmente cheia de graça. No entanto, durante os dias em que visitamos os negócios que compõem essa edição, a Capital registrou, novamente, volumes expressivos de chuva, provocando alagamentos severos em vários pontos da cidade, inclusive no bairro tema de novembro. Presenciamos a angústia de quem empreende por lá frente ao avanço do rio e a ausência de infraestrutura para resolver mais rapidamente os prejuízos causados pela cheia do Guaíba, como a dificuldade de circulação na região.

Mesmo com essas adversidades, saímos encantados por Ipanema. Um bairro de negócios identificados com a região e com a natureza poderosa que o define. #zonasulS2