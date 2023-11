Com aulas de robótica, programação e jardinagem, escola de inglês da Zona Sul aposta em experiências no idioma

Localizada no complexo Ipanema Sports, a Choices to Grow é uma escola de inglês pensada para que os alunos experienciem a língua estrangeira em todos os aspectos de suas vidas. Comandada pela pedagoga Vivian Lamb Rahn, o local oferece aulas para pessoas de todas as idades, mas tem como foco os mais jovens, dos 6 anos aos 16 anos, e disponibiliza atividades no contraturno, com aulas de robótica e culinária, ministradas em inglês.

Vivian se apaixonou pela pedagogia desde muito cedo. A empreendedora ministra aulas de inglês aos 17 anos e, desde então, nunca mais pensou em outra coisa. Ela chegou a cursar a faculdade de Turismo, mas logo viu que seu futuro estava na Educação.

"Comecei a dividir meu tempo trabalhando em hotel e dando aulas de inglês, mas sempre que estava em uma área, sentia falta da outra. Resolvi fazer psicopedagogia, que juntava os dois mundos", lembra.

Em 2008, Vivian passou a dar aulas em uma franquia de escolas de inglês na Capital. Em 2010, virou diretora da escola em que ministrava. Em 2011, comprou o empreendimento, que ficava no mesmo local em que a Choices to Grow está localizada atualmente.

"Foi uma trajetória bem legal. De professora, para coordenadora pedagógica, para diretora. É uma época que lembro com muito carinho", afirma Vivian.

Apesar disso, a franquia na qual Vivian trabalhava foi vendida, e a marca descontinuada. Essa mudança não agradou a empreendedora, que resolveu partir para o próximo desafio.

"Queria trabalhar em um lugar que tivesse um viés mais pedagógico. Em uma franquia, isso pode ser difícil, já que algumas trabalham com um foco mais comercial. Mas eu queria algo que fosse mais legal, que fosse minha cara. Então, comecei a desenvolver uma marca própria em 2016 ", relembra Vivian.



O sonho da marca própria, porém, teve de ser adiado com a chegada de seu primeiro filho. Abrir uma nova escola do zero enquanto cuida de uma criança pequena seria uma tarefa árdua, diz Vivian. Assim, a empreendedora resolveu abrir mais uma franquia, desta vez de uma empresa que carregava alguns dos mesmos ideais pedagógicos que ela. Mesmo assim, Vivian ainda sonhava com a sua própria escola. Neste ano, com a criação da Choices to Grow, sua visão saiu do papel. Dona da própria marca, a empreendedora tem liberdade para implementar todas as mudanças que julgar necessárias.

"Quero escolher o que acho melhor para os meus alunos. Quero poder escolher o melhor material didático. E é daí que vem o nome Choices. Para poder fazer, justamente, as escolhas que nos fazem ser melhor para o mundo", explica a empreendedora.



Um dos principais diferenciais da Choices to Grow, percebe Vivian, é o sistema after school, onde os alunos podem escolher clubes de diferentes atividades para vivenciar o inglês no dia a dia. A escola oferece aulas de robótica, programação, música, jardinagem, além de artes e dramatização - todas ministradas na língua estrangeira.

Outro ponto muito exaltado pela pedagoga é a localização da escola. Estar situada dentro de um complexo como o Ipanema Sports faz com que os alunos tenham integração com outras atividades, sem deixar o inglês de lado. Além disso, a segurança do local e o contato com a natureza também são pontos de destaque, já que é muito comum que os alunos da Choices to Grow saiam da sala para ter aula na pracinha, por exemplo.

" Minha ideia é que os pais possam chegar em casa e ter um tempo de qualidade com seus filhos. Quando se tem criança, tu chegas em casa depois do trabalho e ainda tens que fazer um monte de coisa, brincar, fazer o tema. Fica corrido, não tem um tempo de qualidade. Então, se tu puderes fazer tudo isso antes, melhor. Portanto, eles vêm de manhã para cá, fazem o inglês, um futebol ou uma ginástica no Ipanema Sports, robótica, uma coisa diferente, e, depois, quando chegam em casa, já está tudo certo", explica.

Apesar do foco ser os jovens, adultos também são bem-vindos no local. Vivian conta que muitos pais agendam aulas particulares para aguardar seus filhos.

A Choices to Grow também oferece aulas de conversação online para os adultos que já dominam o idioma, mas precisam de um espaço para praticar.

Atualmente com 250 alunos, a escola disponibiliza aulas de segunda a sexta-feira, das 8h30min às 20h, com turma de, no máximo, 12 alunos. Para mais informações, acesse o Instagram (@choicestogrow).