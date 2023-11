Tradicional açougue da Zona Sul fornece hambúrgueres para Applebee's e Hard Rock Café

Um negócio familiar que, há 55 anos, atende os moradores do bairro Ipanema, na Zona Sul de Porto Alegre. Esse é o Zanini Carnes, localizado na avenida Tramandaí, nº 806, que, além dos cortes de carne, conta com fruteira, mercearia com grande variedade de vinhos e assados prontos para levar.

O empreendimento abriu em 1968, quando a família Zanini chegou à capital gaúcha. O casal Neusa e Ângelo Zanini trabalhava, originalmente, com plantio de arroz, mas, por influência de outros familiares que já atuavam em açougues, decidiram se mudar para Porto Alegre e abrir uma operação no segmento.

A primeira sede da Zanini Carnes era localizada em uma pequena casa, próxima do ponto atual. Na época, o bairro Ipanema não era tão ocupado como é atualmente. Muitos moradores de outras áreas da Capital iam à região apenas aos fins de semana para aproveitar o balneário. Mesmo assim, os empreendedores persistiram. Cerca de 10 anos depois, a região passou a receber mais moradores.

Em 1988, após o falecimento de Ângelo, Luis Eduardo, filho do casal, assumiu a operação com sua mãe e com suas irmãs. Luis eventualmente comprou a parte de suas irmãs e assumiu o negócio. Foi na gestão dele, no início dos anos 1990, que o empreendimento passou a oferecer os serviços de fruteira e mercearia. Outra mudança idealizada pelo empreendedor foi a parte dos assados. De quarta-feira a domingo, o Zanini Carnes oferece cortes prontos para os clientes consumirem em casa.

Em 2012, foi a vez da próxima geração dos Zanini entrar no negócio. João Rafael e Pablo Zanini, filho e sobrinho de Luis, também passaram a fazer parte do empreendimento.

"Eu e meu primo fomos criados atrás do balcão. Mas foi a partir de 2012 que passamos mesmo a fazer parte do quadro da empresa. Então, eu cuido da parte administrativa e meu primo e meu tio cuidam da parte operacional", explica Pablo.

Nesses últimos 10 anos, o Zanini Carnes cresceu significativamente, como contam os sócios. Segundo Pablo, o empreendimento viu seu faturamento aumentar em aproximadamente 10 vezes. Foi nesse período que o espaço físico da loja aumentou de 50 m² para 400 m².

Outra mudança relevante foi a implementação da indústria de carnes no negócio. Atualmente, o Zanini Carnes produz hambúrgueres e linguiças que são vendidas no próprio açougue e em alguns outros pequenos negócios da região.

Além disso, a casa de carnes possui parceria com hamburguerias e com redes de restaurantes espalhadas pela Capital, como o Applebee's e o Hard Rock Café. Por lá, os hambúrgueres oferecidos aos clientes são produzidos pela família Zanini.

Com todas essas mudanças, o Zanini Carnes subiu de patamar. Apesar disso, Pablo garante que ainda se trata de um negócio bem familiar.

"A minha tia trabalha aqui, minha mãe e a esposa do meu tio também trabalham aqui. Temos uma relação muito próxima com os clientes. Claro que, com o crescimento do negócio, um pouco disso se perde, mas é muito comum chegar clientes que foram atendidos pelo meu avô ou que vinham aqui com o pai desde criança. Meu tio gosta muito de atender, então ele ainda tem um contato maior com o público", conta Pablo.

O Zanini Carnes está localizado na rua Tramandaí, nº 806, no bairro Ipanema, em Porto Alegre, e opera de segunda-feira a domingo, das 8h às 20h30min.