Motoristas lançam aplicativo de viagens colaborativo em Porto Alegre

A insatisfação de motoristas com aplicativos de mobilidade urbana não é novidade. Jornadas de trabalho exaustivas, pouco retorno financeiro e falta de auxílio são algumas das reclamações dos profissionais. Márcio Guimarães foi uma das tantas pessoas que viveu na pele essas dificuldades, mas, mais do que falar, decidiu ir além e fazer algo para mudar esse cenário. Hoje, Márcio é diretor-presidente da cooperativa de mobilidade do Rio Grande do Sul, responsável por idealizar e lançar o Ligacoop, primeiro aplicativo de mobilidade urbana que opera em formato cooperativo.

A ideia do projeto surgiu em 2018, quando Márcio, após anos atuando como motorista de aplicativo, cansou de frustrar-se em busca de ajuda das grandes marcas. "Foram várias tentativas de diálogos com eles. Haviam colegas perdendo a vida, sendo assassinados, assaltados, tendo seus veículos furtados. Comecei a pensar em criar um modelo novo onde, de fato, os motoristas fossem respeitados", lembra sobre o início do aplicativo, que foi lançado em 2021, em Caxias do Sul.

O aplicativo cresceu e chegou a registrar mais de 45 mil usuários, mas, por conta de um problema de saúde, Márcio teve de se afastar da iniciativa. Quando voltou ao trabalho, os quase 750 motoristas que atuavam no aplicativo reduziram para 12. "Me afastei três meses e, quando voltei, vi o que estava acontecendo. Estávamos com muitas dívidas, com o caixa negativo. Foi quando chamei os 12 cooperados que ainda estavam conosco e começamos a reconstrução da cooperativa", declara Márcio. Com uma nova gestão e um aplicativo melhorado, a Ligacoop expandiu a atuação de Caxias para mais 17 municípios gaúchos.

Em outubro, o aplicativo passou a operar também na capital gaúcha. A chegada em Porto Alegre é um dos maiores desafios enfrentados pela cooperativa, garante Márcio, mas que já está gerando bons resultados. " De todas as corridas solicitadas pelo aplicativo da Liga em Porto Alegre, 93% são finalizadas . Esse número, para nós, já demonstra o grande sucesso que está sendo, com muita aceitação dos usuários", garante Márcio. Ainda em novembro, a plataforma passa a atuar no litoral norte, buscando atender a demanda da alta temporada.

O fator chave para os bons frutos que a cooperativa vem colhendo, garante o diretor, é a preocupação com o ensino cooperativista. Mesmo com o grande crescimento do negócio, que, hoje, já conta com mais de 1,2 mil motoristas cadastrados, Márcio reforça que não abre mão desses princípios. "Todo cooperado passa pelo nosso curso, conhece o modelo, como funciona e, aí sim, escolhe se deseja participar. Aqui, o poder de decisão é feito pelo próprio trabalhador, nós que decidimos taxas, regras", ressalta.

A grande diferença do Ligacoop para outros aplicativos de mobilidade urbana, de acordo com Márcio, é a boa experiência oferecida tanto para o usuário quanto para o motorista. "Nenhum motorista pode cancelar a corrida. Se chamar e um motorista aceitar, pode ter certeza que ele vai chegar, porque só quem pode cancelar é o próprio usuário", destaca. O valor mínimo para cada quilômetro rodado, assim como outras questões relacionadas à logística e segurança, também são decididas pelos próprios motoristas.