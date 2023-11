Nova safra de bares abre às portas com foco na cerveja e nos drinks autorais na Capital

Ter um diferencial de negócio é essencial para um empreendimento ter uma vida longa e próspera. Mas não é preciso inventar a roda para encontrar o seu espaço no mercado. Quem prova isso são os iniciantes no empreendedorismo que, mais do que abrir ás portas das suas operações, buscam acolher a clientela com um ambiente aconchegante e convidativo. Esse é o caso do Alívio, operação que acaba de se instalar no Bom Fim.

O bar surgiu em 2022, quando os amigos e sócios André Bernardon e Andrei Schroeder abriram sua primeira operação, situada no bairro Rio Branco. Empreendedores de primeira viagem, os sócios ficaram surpresos com o retorno positivo do primeiro espaço, que também se chama Alívio. Logo, a ideia de expansão passou a permear a mente dos empreendedores. "Não era uma ideia inicial abrir um segundo bar. Mas foi dando tão certo com o passar do tempo que, em março desse ano, começamos com o projeto de abrir um novo espaço", lembra André.

Enquanto estudavam o mercado, os sócios notaram uma oportunidade no mercado porto-alegrense: os drinks. "Analisamos muitos cardápios e vimos que existia esse gap grande no setor dos drinks. A maioria dos lugares que tem drinks de qualidade, é um preço muito mais alto. Então descobrimos essa margem legal para poder trabalhar e deixar os drinks mais democráticos, acessíveis", explica André.

São mais de 25 opções de drinks disponíveis no cardápio do bar, desde opções clássicas, como mojito, cosmopolitan e gin tônica, até as receitas autorais do Alívio. "As pessoas conseguem provar muitos dos nossos drinks por preços bons, não precisam tomar só a caipirinha por ser mais barato. E os nossos autorais são o foco, é deles que as pessoas gostam", destaca Andrei. Os valores das bebidas variam entre R$16,00 e R$30,00.

A vontade de democratizar o acesso à bons drinks, para os sócios, anda lado a lado com a importância de oferecer um ambiente acolhedor e agradável para a clientela que deseja uma dose de alívio na correria do dia a dia. "Queríamos algo que fugisse da rotina, um lugar que tu vais para se desestressar, um alívio, mesmo, daí surgiu a ideia do nome", pontua André.

O Alívio ocupa o número 541 da rua General João Telles, e a dupla planeja, ao lado das operações vizinhas, revitalizar a região. "O pessoal é muito unido aqui, estamos envolvido para algumas melhorias na rua, na iluminação, no pátio. Cada lojinha é uma coisa, mas queremos transformar em um ecossistema da João Telles, para que o pessoal volte a movimentar mais a rua. Principalmente entre esses cinco negócios aqui do lado, o Daddy's Beer, Bibah, Choosen e o Sim Sala Bim", descreve André.

Por enquanto, o Alívio opera em soft opening, sem hora definido para abrir - ou fechar - as portas, mas já estuda a clientela para, em breve, definir um horário de funcionamento. "Estamos aguardando para fazer um evento de inauguração oficial, mas, por enquanto, estamos testando os dias, estudando a clientela", comenta Andrei.

Para o futuro, a dupla também planeja incorporar almoço na operação. "No outro espaço, ficávamos limitados pelo tamanho da cozinha, mas aqui tem coifa, chapa, tudo, então fizemos uma parceria com uma pessoa que irá colocar almoço aqui todos os dias, para aproveitar esse movimento durante a semana", conta Andrei.