Caxias do Sul recebe evento de empreendedorismo e inovação com lideranças da Microsoft e Embraer

A Conexo promove nesta sexta-feira (10) a terceira edição do CO4U. O evento busca aproximar profissionais do ecossistema de inovação e também aqueles interessados por esse universo para troca de experiências, desenvolvimento profissional e networking. O encontro ocorre na sede da Conexo em Caxias do Sul, entre 8h e 18h30min, e está com ingressos à venda pela plataforma Sympla.

Inteligência artificial, tecnologias emergentes, futuros tecnológicos e os desafios humanos, associados com letramento e inclusão digital, são os temas que vão nortear as várias mesas de debate . Entre os nomes confirmados, estão algumas lideranças do cenário nacional e regional como Andrea Cerqueira, vice-presidente de Vendas da Microsoft Brasil; Dimas Douglas Tomelin, vice-presidente da Embraer; Lisiane Lemos, secretária Extraordinária de Inclusão Digital e Apoio às Políticas de Equidade do Rio Grande do Sul; Leandro Corso, professor e pesquisador da Universidade de Caxias do Sul (UCS); e Rodolfo Bonifácio, Especialista em Design de Experiência e Impacto Social.

“Queremos celebrar a inovação e promover um ambiente de diálogo e interconexão entre os temas que são centrais para o evento e para a atuação da Conexo como um todo. Buscamos oferecer trilhas de conhecimento e experiências para o desenvolvimento de lideranças, talentos e da comunidade em geral, focadas nas tendências inovadoras e no letramento digital”, destaca a diretora da Conexo, Thamis Aline Zeni. Experiências interativas acontecem no andar inferior da Conexo, com o objetivo de promover conexões entre participantes e expositores.

Palestrantes da Microsoft e Embraer

A palestra com a apresentação do case da Embraer, por Dimas Douglas Tomelin, vice-presidente da companhia, acontece às 9h20min. O bate-papo com Andrea Cerqueira, vice-presidente de Vendas da Microsoft Brasil, acontece às 17h30min. A programação completa está disponível no Sympla.