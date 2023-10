Xis representa maior parte dos pedidos feitos por tele-entrega em Porto Alegre, aponta Rappi

30 Outubro 2023

Estudo realizado pela plataforma divulgou um recorte inédito referente ao primeiro semestre de 2023

Considerado uma espécie de patrimônio cultural e gastronômico do Rio Grande do Sul, o xis foi o lanche mais pedido pelos usuários do aplicativo Rappi no Estado. Com um recorte entre os meses de janeiro e julho de 2023, o lanche representa mais de 19% dos pedidos de refeição feitos em Porto Alegre. Os dados são de um levantamento feito pela Rappi Brasil.