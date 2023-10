A história do bairro Independência

Vinícius Mitto

26 Outubro 2023

As origens do bairro Independência remontam à segunda metade do século XVIII, onde sua principal via, a atual avenida Independência, era conhecida por Estrada de Cima e Caminho da Aldeia, por ser uma das saídas de Porto Alegre até a Aldeia dos Anjos, atual Gravataí. Ficava na avenida Independência, nº 925, o Teatro Leopoldina, inaugurado em 1963, tendo espaço para 1.230 pessoas. Em seu palco, apresentaram-se nomes como Ástor Piazolla, Ella Fitzgerald, Elis Regina e Gilberto Gil. De 1981 a 2008, ele foi conhecido por Teatro da Ospa, onde a orquestra estadual ensaiava e se apresentava. Ficam no bairro Independência dois conhecidos centros médicos: o Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, fundado em 1953 e atualmente administrado pela prefeitura. Já a fundação da Beneficência Portuguesa de Porto Alegre remonta a 1845 e a história da comunidade lusa.