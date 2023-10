Clássico do bairro Independência, Mottola aposta na boa relação com os alunos desde 1994

A região da avenida Independência é conhecida por sua grande variedade de cursinhos pré-vestibulares, com alguns dos mais tradicionais empreendimentos do segmento presentes na área. Mas nem sempre foi assim. A concentração de cursos focados em vestibular no bairro começou em 1994, quando o Grupo de Professores Mottola, o primeiro cursinho pré-vestibular por disciplinas de Porto Alegre, se estabeleceu na região.

A história do Mottola começou com Paulo Mottola, proprietário da operação até hoje, e com os professores Antônio Milagre e Luiz Fernando Sá. O trio alugava salas para dar aulas preparatórias para vestibular e decidiu encontrar um ponto fixo para receber seus alunos. O local escolhido para a nova sala foi a rua Gonçalo de Carvalho, próximo da região da atual sede.

“No início, eram aulas particulares, mas os alunos iam chamando seus amigos, e as turmas foram aumentando. Com o tempo, eles passaram a pedir aulas de outras disciplinas. Alugamos um espaço maior para ter aulas simultâneas. Escolhemos a região por ela ser central, muito frequentada por jovens e também por ser uma rua muito bonita”, lembra Gilsone Mottola, esposa de Paulo e coordenadora da operação. O empreendimento funciona por disciplinas, ou seja, os alunos se matriculam apenas nas aulas que desejam assistir. O Mottola foi pioneiro desse modelo de negócios, como conta Gilsone, e um dos principais responsáveis pelo aumento do número de cursinhos na região. “Não é por acaso. Outros cursinhos por disciplina foram se estabelecendo por aqui, e os alunos começaram a fazer disciplinas fora. Assim fica fácil de ir e voltar de um cursinho para outro ”, avalia Gilsone. Atualmente, o Mottola oferece uma ampla variedade de cursos aos seus alunos. Eles incluem as 10 disciplinas cobradas nos vestibulares - biologia, espanhol, física, geografia, história, inglês, literatura, matemática, português e química- além de cursos de humanidades, redação e as aulas de prática de provas, onde os alunos aprendem o conteúdo através das provas anteriores. Os cursos são divididos em três categorias: os extensivos, que começam no início do ano, os semi-extensivos, que são ministrados a partir de maio, e os intensivos, que iniciam em julho. Além disso, existem duas modalidades de matrículas: a modalidade A e a modalidade C. Na primeira, são oferecidas aulas presenciais, além de vídeos disponibilizados em formato online. Na segunda, os alunos têm acesso apenas ao conteúdo online. No início de sua trajetória, o Mottola adquiriu a reputação de ser um cursinho especializado em auxiliar futuros alunos de Medicina. No entanto, Gilsone garante que a operação não é exclusiva para esse público. “Hoje, já temos muitos alunos que buscam outros cursos. Os pais também passaram a se preocupar mais com a preparação dos filhos. Então, temos muitos alunos no segundo e terceiro ano da escola que ainda vão fazer o vestibular. Não é só para Medicina, mas para aqueles que buscam um pouco mais de conhecimento. Com a pandemia, passamos a ver essa necessidade. Muitos alunos que não se adaptaram com as aulas online no ensino médio fazem cursinho para recuperar o conteúdo”, afirma. O principal diferencial do Mottola, segundo a administradora, é a qualidade dos professores. Os docentes estão lá há anos - alguns chegam a fazer 30 anos de casa, o que passa um sentimento de confiança e credibilidade aos alunos. Isso acontece porque o empreendimento é como se fosse uma administradora. Os professores não são funcionários do Mottola, eles que contratam o serviço. Portanto, quando alguém decide sair, os substitutos geralmente são indicados pelos professores que permaneceram. Essa continuidade traz um sentimento familiar ao cursinho. Segundo Gilsone, esse é outro diferencial do empreendimento. “Sempre tivemos essa característica de acolher na hora que precisa. Muitos alunos vêm do Interior, moram longe da família e precisam de carinho. Essa foi a característica desde o início. Lembro que quando começamos, e tínhamos menos alunos, tinha festinha da pipoca todo dia. Hoje não é mais possível, mas segue com uma característica bem familiar. A cantina é administrada pelo meu irmão e pela minha cunhada. Ao meio-dia, os professores comem junto com os alunos, então, tem momentos que nós somos uma grande família” , explica. O Mottola fica na rua André Puente, 415, no bairro Independência, e funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h.