Em parceria com o Founders Club, Unisinos lança projeto para fomentar empreendedorismo jovem

A Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), por meio do Parque Tecnológico de São Leopoldo (Tecnosinos), acaba de lançar o Young Founders, projeto idealizado com o objetivo de ampliar as perspectivas práticas sobre construção de negócios no parque tecnológico da universidade. A iniciativa é uma parceria entre a Unisinos e o Founders Club, edtech e hub de conexões, negócios, benefícios e experiências para fundadores de startups.

O projeto foi estruturado em um formato diferente dos programas de aceleração existentes hoje em dia, que contam com início, meio e fim. "Queremos proporcionar aos jovens empreendedores e alunos a compreensão e aprimoramento da jornada e dos desafios na construção das startups ", afirma Anderson Diehl, co-fundador do Founders Club, mentor de negócios e investidor de mais de 130 startups. Já para os universitários que frequentam a Unisinos, Anderson acredita que os benefícios estão na conexão real com empreendedores e empresários, que vivem, na prática, todos os desafios de construir um negócio inovador com recursos limitados.

"A parceria formada com o Founders Club é uma oportunidade única para a ampliação dos benefícios oferecidos aos empreendedores vinculados ao Tecnosinos e a Unisinos, sejam eles fundadores das empresas graduadas e consolidadas residentes no Parque, founders vinculados à incubadora da Unisinos (Unitec), até professores, pesquisadores e estudantes da instituição", considera Silvio Bitencourt da Silva, diretor da Unidade de Inovação e Tecnologia (Unitec) da Unisinos e gestor executivo do Tecnosinos.



Até mil pessoas serão selecionadas para participar do Young Founders. Essas terão acesso a conteúdos exclusivos, aulas com experts em temas específicos e profissionais do mercado com experiência em diferentes áreas. O programa também oferece acesso a todos os benefícios dos membros prime do Founders Club – desde descontos a cortesias de ingressos em grandes eventos de inovação e experiências exclusivas. "Mês passado, nossos membros participaram de uma aula e happy hour com palestra dentro da Meta (Facebook, WhatsApp e Instagram) em São Paulo," compartilha Anderson.