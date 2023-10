Dia do Pão: 10 padarias artesanais para conhecer em Porto Alegre

O 16 de outubro homenageia um dos alimentos mais icônicos da história, presente nas mais diferentes culturas: o pão. A data, comemorada desde os anos 2000, foi instituída em Nova York, pela União dos Padeiros e Confeiteiros. Para celebrar o Dia do Pão, o GeraçãoE listou 10 padarias de Porto Alegre que oferecem desde o clássico pão francês, passando pelos recheados, até os pães de fermentação natural.

1. Padaria artesanal na Duque de Caxias

Pão e Maria, localizada na rua Duque de Caxias, n° 864, aposta nos pães de fermentação natural e nas farinhas orgânicas . Os pães podem ser fatiados e consumidos no espaço. Além disso, o local produz bolos, torradas e sanduíches, oferece várias opções de cafés e produtos de empório, como geleias, vinhos e queijos. , localizada na rua Duque de Caxias, n° 864, aposta nos pães de. Os pães podem ser fatiados e consumidos no espaço. Além disso, o local produz bolos, torradas e sanduíches, oferece várias opções de cafés e produtos de empório, como geleias, vinhos e queijos.

Pão e Maria: rua Duque de Caxias, n° 864, Centro Histórico.

O local opera de terça à sexta-feira, das 7h30min às 18h30min. Aos sábados, a operação é das 9h às 12h.

2. Do delivery para dois pontos na Capital

Pão do Jão surgiu no formato delivery e, em 2021, ganhou seu primeiro ponto físico no bairro Bom Fim. Hoje, além dessa unidade, o negócio está presente na rua Ramiro Barcelos. Com fermentação natural e farinha orgânica, a padaria conta, também, com focaccias, croissants e rolinhos de canela em seu cardápio . Para garantir o pão desejado, a clientela pode encomendar por mensagem no Instagram (@paodojaooficial) ou pelo WhatsApp (51 99970-8285) e retirar nas lojas. surgiu no formato delivery e, em 2021, ganhou seu primeiro ponto físico no bairro Bom Fim. Hoje, além dessa unidade, o negócio está presente na rua Ramiro Barcelos. Com fermentação natural e farinha orgânica,. Para garantir o pão desejado, a clientela pode encomendar por mensagem no Instagram (@paodojaooficial) ou pelo WhatsApp (51 99970-8285) e retirar nas lojas.

Pão do Jão: avenida Irmão José Otão, nº 546, bairro Bom Fim, e rua Ramiro Barcelos, nº 1211, bairro Floresta.

Na unidade do Bom Fim, a operação é de terça-feira a sábado, das 9h às 19h. Na Ramiro Barcelos, a padaria funciona de terça à sexta-feira, das 9h às 18h30min, e aos sábados, das 9h às 14h.

3. Pães recheados com receita da avó

Pão Recheio. Como o nome já diz, o foco do negócio são os pães recheados, que são feitos a partir de um receita criada pela avó da empreendedora . A operação conta com delivery e take away. No cardápio, há opções salgadas, como o recheio de pizza e carne de panela, versões doces, com sabores como Nutella e goiabada, além das opções integrais. Sabrina Rosa é a empreendedora à frente do. Como o nome já diz, o foco do negócio são os pães recheados, que são. A operação conta com delivery e take away. No cardápio, há opções salgadas, como o recheio de pizza e carne de panela, versões doces, com sabores como Nutella e goiabada, além das opções integrais.

Pão Recheio: rua Guido Mondin, nº 132, no bairro São Geraldo.

A operação é de domingo à sexta-feira, das 7h às 20h. As encomendas podem ser feitas pelo WhatsApp (51 98518-0982).

4. Sabor de Minas

o carro-chefe do espaço são os croissants que, assim como todos os itens produzidos no local, são de fermentação natural. Também são vendidos pães e pizzas no estilo napoletana. O mineiro Matheus Vimieiro é o nome por trás do Ateliê Vincent , padaria artesanal localizada na zona sul de Porto Alegre. Com foco nos lanches artesanais,que, assim como todos os itens produzidos no local, são de fermentação natural. Também são vendidos pães e pizzas no estilo napoletana.

Ateliê Vincent: rua Copacabana, nº 800, bairro Tristeza.

A operação é de terça-feira a sábado, das 9h às 21h.

5. Delivery de pães recheados

pães ninho doces e salgados, focaccias, quiches, baguetes tradicionais e as que mais fazem sucesso entre a clientela, as babkas . Trata-se de um pão trançado com quatro opções de recheio: parma e gorgonzola, figo e nozes, quatro queijos e búfala e tomate seco. Apostando em pães recheados de diferentes sabores, os irmãos Fábio e Lisie Mallmann criaram a Baguette da Castro , delivery de entrega de pães recheados em domícilios de Porto Alegre e Região Metropolitana. Entre as opções disponíveis estão. Trata-se de um pão trançado com quatro opções de recheio: parma e gorgonzola, figo e nozes, quatro queijos e búfala e tomate seco.

Pedidos podem ser feitos pelo Instagram (@baguettedacastro) ou WhatsApp (51) 99624-8255.

6. Receitas clássicas da França

pão baguete, croissant e canelé , quitutes que Alban aprendeu ao trabalhar em padaria e restaurantes na França. Operando desde 2016 no bairro Auxiliadora, o Café Alban Rossolin , comandado pelo francês de mesmo nome, também é opção para quem gosta de um pão quentinho. Com receitas tradicionais francesas, o espaço busca ser uma clássica padaria de bairro, e os destaques do cardápio são o, quitutes que Alban aprendeu ao trabalhar em padaria e restaurantes na França.

Café Alban Rossolin: rua Coronel Bordini, nª 232, bairro Auxiliadora.

O café abre ao público de terça a sábado, das 8h às 18h30min e, aos domingos, das 8h às 11h30min.

7. Fermentação natural no Bom Fim

Ouro Pães surgiu no online e, em 2020, abriu seu ponto físico no Bom Fim. Um dos destaques do negócio, além dos pães, são as focaccias, o pão doce de canela e as pizzas . Todos os itens são produzidos com fermentação natural e farinhas orgânicas. surgiu no online e, em 2020, abriu seu ponto físico no Bom Fim. Um dos destaques do negócio, além dos pães, são as. Todos os itens são produzidos com fermentação natural e farinhas orgânicas.

Ouro Pães: rua General João Telles, nº 462

A Ouro Pães opera nas terças-feiras, das 9h às 20h. De quarta à sexta-feira, o funcionamento é das 1hh às 20h. Aos sábados, das 9h às 20h.

8. Duas décadas de tradição

É no bairro Rubem Berta que opera uma das padarias mais clássicas de Porto Alegre. Desde 1999 no bairro, a Padaria Brasil Itália é referência em pão francês para a região . Hoje, o negócio chega a registrar a venda de mais de 3 mil pães por dia. O espaço também conta com um minimercado.

Padaria Brasil Itália: avenida Adelino Ferreira Jardim, nº 512, bairro Rubem Berta.

O empreendimento abre as portas de segunda-feira a sábado, das 7h às 12h e das 14h30min às 20h30min.

9. Brunch e chá da tarde

Horneria, empreendimento comandado por Adriana Hackmann e Deise Roman, oferece uma produção 100% artesanal de pães, massas e pizzas. A casa conta com dois andares e um terraço com vista para a rua, onde, todos os sábados, ocorre o brunch, que surgiu para atender a demanda da região . A Horneria também realiza, todas as quartas-feiras, a partir das 16h, um chá da tarde, que conta com torre de degustação composta pelos pratos mais pedidos na casa. Com opções para café, almoço e janta, a, empreendimento comandado por Adriana Hackmann e Deise Roman, oferece uma produção 100% artesanal de pães, massas e pizzas. A casa conta com dois andares e um terraço com vista para a rua, onde, todos os sábados, ocorre o. A Horneria também realiza, todas as quartas-feiras, a partir das 16h, um chá da tarde, que conta com torre de degustação composta pelos pratos mais pedidos na casa.

Horneria: avenida Nova York, nº 231, no bairro Auxiliadora.

O local opera de terça-feira a sábado, das 10h às 22h.



10. Casa de avó no Menino Deus

programação específica de fornadas , variando os sabores ao longo da semana. O espaço ainda oferece cafés, sanduíches, tortas e cafés. Com o objetivo de oferecer um clima de casa de avó, a El Gordito opera no Menino Deus com foco na fermentação natural. A cada dia, a padaria tem uma, variando os sabores ao longo da semana. O espaço ainda oferece cafés, sanduíches, tortas e cafés.