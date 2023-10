Aplicativo aposta em transporte especializado para crianças com cadeirinhas

GeraçãoE

11 Outubro 2023

O Garupa Kids visa a atender famílias com crianças de colo

O Garupa, aplicativo de mobilidade urbana, apresenta ao mercado um serviço especializado em transporte de crianças. Intitulada Garupa Kids, a modalidade visa a atender famílias com crianças de colo, que necessitam de uma cadeirinha especial para viajarem com mais conforto e segurança. Para utilizar a facilidade, basta selecionar a opção Garupa Kids quando for solicitar uma corrida no aplicativo do Garupa, que está disponível no Google Play e na App Store.