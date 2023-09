A história do Rubem Berta

Vinícius Mitto*

Fazendo limite com o município de Alvorada, o bairro Rubem Berta homenageia em seu nome o primeiro funcionário da antiga Varig e principal administrador da empresa até 1966. A região do bairro na Zona Norte da Capital era, desde os primeiros povoadores, dedicada às atividades agropastoris, inclusive com formações de tambos de leite. O aumento populacional deu-se principalmente a partir da década de 1960.

O Rubem Berta conta com diversas opções de áreas verdes, onde a Praça Professor Jorge dos Santos Rosa destaca-se com quadras esportivas e pista de caminhadas. Já a Praça Major Rubem Berta fica junto aos conjuntos habitacionais característicos do bairro. São 39 núcleos residenciais, com oito prédios e 16 apartamentos cada. Tais números fazem com que o bairro seja um dos maiores de Porto Alegre.