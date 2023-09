Empreendedora comanda primeira papelaria do bairro e celebra crescimento do negócio

Localizada na avenida Adelino Ferreira Jardim, nº 565, no bairro Rubem Berta, a Papelaria João e Maria é, segundo Mari Costa, empreendedora por trás do negócio, um dos únicos estabelecimentos focados em produtos de papelaria na região. Oferecendo materiais escolares, xerox e até mesmo jogos pedagógicos, o empreendimento caiu no gosto dos moradores. Mari orgulha-se em comandar um ambiente acolhedor onde todos são bem-vindos.

A papelaria nasceu em agosto de 2020, quando Mari percebeu que não havia um negócio dedicado exclusivamente aos materiais escolares no bairro. A empreendedora é mãe e moradora do Rubem Berta há mais de 30 anos, portanto, sabendo da dificuldade de conseguir produtos de papelaria na região, resolveu agir. "Na função de papelaria tínhamos que ir para fora, para o Centro, Alvorada, Assis Brasil. Tinha uma carência bem grande de negócios focados em papelaria aqui no bairro", explica Mari.

Inicialmente, o empreendimento era mais enxuto e contava apenas com uma prateleira, que abrigava uma máquina de xerox e alguns itens básicos como lápis, borracha e caneta. Com o tempo, Mari passou a ouvir os pedidos dos clientes e ir atrás dos produtos requisitados. Assim, a variedade foi crescendo, e a clientela também."A criançada perguntava 'Tia, tem isso? Tia, tem aquilo?' Respondia que não tinha, mas que iria atrás. Assim foi crescendo, o pessoal foi comprando e a vitrine hoje está cheia", lembra.

Atualmente, a Papelaria João e Maria oferece materiais escolares, como mochilas, cadernos e estojos dos mais variados personagens infantis, inúmeros tipos de canetas, borrachas e lápis de cor, tecidos e até mesmo materiais pedagógicos.

A variedade de produtos é tanta que a atual sede está ficando pequena, e Mari já pensa em mudar de ponto - mas, claro, sem deixar o Rubem Berta.

De tanto ouvir pedidos de seus clientes, ela passou a entender o mercado e teve a iniciativa de dar ideias de produtos para seus fornecedores. Foi assim que a Tris, empresa de materiais escolares, lançou nacionalmente a linha de produtos do Naruto - desenho animado japonês muito popular entre os clientes do negócio.

"Essa linha só existe por causa da Mari. Ela chamou a empresa e deu a ideia", conta Álvaro Saraiva, marido da empreendedora, enquanto aponta orgulhosamente para materiais envelopados com a temática.

Essa iniciativa de ouvir seus consumidores fez com que os funcionários da papelaria criassem um vínculo único com os clientes, algo que, segundo ela, é um dos grandes diferenciais da João e Maria. "Tratamos todos igualmente. Temos muita empatia. Às vezes, tem gente que vem aqui e nem quer comprar nada, só quer conversar", conta Mari.

A proximidade e cuidado com seus clientes é apenas o reflexo do amor que Mari tem pelo bairro Rubem Berta, região que, para muitos, destaca-se pelos índices de violência. Mas, para ela, o destaque são as oportunidades que a região oferece. "Empreender aqui não é difícil. É um bairro muito grande, onde as pessoas são muito conectadas", reflete Mari. A Papelaria João e Maria funciona de segunda-feira a sábado, das 8h às 19h. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp (51) 98467-8640.