Sometimes Online conquista juventude de Porto Alegre com moda bem-humorada

Nada muda se nada muda. Foi seguindo essa direção que a Sometimes Online observou que existia um horizonte de novas possibilidades mesmo com a inviabilidade de continuar utilizando o seu primeiro nome, The Troubles Company. Desde agosto sob a nova identidade, o e-commerce porto-alegrense de camisetas e acessórios encarou essa transição como uma oportunidade para aprimorar o trabalho que estavam fazendo. "Poderíamos muito bem ter considerado que estávamos prestes a perder tudo, mas vimos isso como uma transição para sermos mais maduros", conta Leonardo Laky, fundador e proprietário.



Com mais de 90 mil seguidores no Instagram, a Sometimes Online ganhou destaque incorporando temas como saúde mental, arte, internet e referências locais em suas estampas. De capivaras com TDAH a ilustrações surrealistas, a marca aposta num sentimento singelo de identificação com a juventude para criar um laço com o seu público . Por esse motivo, estar na rua, vivenciando a experiência de ser jovem, é uma parte essencial do processo criativo da marca. "Foi uma construção de entender o que as pessoas gostariam de usar. Alguém olhar e falar 'onde é que tu conseguiste isso' e até referência de camisetas que se encontram no armário do teu avô. Tipo, 'eu nunca mais vou achar isso aqui, de onde é que veio coisa engraçada?'", relata Leonardo.

A produção consciente é um dos focos da marca. Tanto a malha quanto a tinta, de acordo com o empreendedor, são feitas em materiais sustentáveis, não agredindo o meio ambiente. Além dos 'panos', o e-commerce vende moletons, bonés, chaveiros e até cantil.



O orgulho de ser uma marca de Porto Alegre é presente tanto no processo de criação das estampas, nesse movimento de ocupar a cidade, quanto no de confecção, priorizando trabalhar com fornecedores locais. Isso é um desencontro com o que, teoricamente, seria o melhor para o negócio, dado que 60% dos consumidores são do estado de São Paulo, revela o proprietário. No entanto, nessa nova fase, pretendem se aproximar ainda mais da cidade. "Algo que a galera pede muito e que estamos trabalhando agora são parcerias. Já estamos conversando, por exemplo, com uma lanchonete de Porto Alegre para fazer essa colaboração. Até o fim do ano vai sair, acredito", revela o proprietário.



O apreço por fotografia, ilustração e marketing digital foi o que despertou a ideia de vender camisetas em Leonardo. Aos 21 anos, ele tinha em mente criar uma marca inspirada em tudo que vivia e com a visão de que encontraria pessoas que se identificariam. Segundo Laky, apesar de não possuir conhecimento de moda para além daquilo que gostava e vestia, isso não impossibilitou de seguir com o pensamento de criar uma marca nesse segmento. Então, um dia, voltando da faculdade, compartilhou a ideia do negócio com um motorista de aplicativo que, por acaso, confeccionava camisetas. Foi a partir dessa coincidência que, em 2018, fez o primeiro lote de 100 camisetas e deu início a The Trouble Company.