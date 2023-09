Autoconhecimento é a chave para empreender

Renan Perovano Ferreira é advogado há mais de 10 anos, especialista em advocacia trabalhista e direitos humanos, e criador da marca de vinhos e espumantes inclusivos, a Inclusive Wine.

Gosto de iniciar falando de empreendedorismo sempre sob a ótica do empreendedor, pois acredito muito que o autoconhecimento é uma ferramenta necessária para lidar com as adversidades sobre si e de qualquer empreendimento.

1. Um livro bom que nos coloca no protagonismo da nossa própria história é o A coragem de não agradar, que demonstra "como a filosofia pode ajudar você a se libertar da opinião dos outros, superar suas limitações e se tornar a pessoa que deseja", de Ichiro Kishimi e Fumitake Koga. Foi este livro que me fez virar a chave e entender que devemos priorizar quem somos e os nossos sonhos.

2. Outra contribuição que considero muito importante é ler as biografias dos fundadores de empresas que admiro, pois muitas vezes encaramos nossos sonhos e objetivos como algo inatingível, e muitas dessas histórias e biografias nos dão forças para sermos resilientes, trazendo uma percepção de que pessoas comuns mudam o mundo através do seu esforço e trabalho. Aqui não vou citar nenhuma específica, pois cada um vai se identificar com a sua área. Temos biografias ricas em todas as esferas, de Michele Obama a Clovis Bevilaqua.

3. A mente do empreendedor, de Kevin D. Johson. Aprendi várias dicas práticas com este livro, um verdadeiro manual de como empreender e te ajudar a evitar diversas situações indesejáveis.