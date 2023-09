Com autêntica culinária tailandesa, Koh Pee Pee celebra 34 anos com novidades no cardápio e no delivery

Conhecido há 34 anos pela autêntica culinária tailandesa, o Koh Pee Pee é um dos restaurantes mais clássicos de Porto Alegre. Apesar da tradição, o empreendimento busca inovações no setor. As novidades deste ano ficam por conta do cardápio, que, agora, está com novas opções de entrada, prato principal e sobremesa.

O Koh Pad Khing, nesse sentido, é um dos destaques. O prato principal, caracterizado pelo arroz frito com camarão, pasta aromática picante, gengibre e legumes diversos, custa R$ 124,00. As novidades estendem-se também para as entradas e sobremesas. Precificado em R$ 72,00, o Koh Chang é apresentado em mine cones crocantes, recheados com camarão, frango, alho-poró, funghi negro, gengibre e especiarias. Para fechar a noite, a alternativa é a Chalok Baan, sobremesa com pérolas de coco com manga tostada e coco queimado com açúcar de palmeira. O doce custa R$ 37,00.

A autêntica culinária tailandesa também pode ser apreciada nas mais de 40 variedades do menu. O cardápio conta com opções vegetarianas. Os pratos podem ser harmonizados com mais de 20 alternativas de drinks clássicos e autorais. Além de uma atmosfera que rememora as paisagens tailandesas, as especiarias são elaboradas com ingredientes importados diretamente da Ásia. Esses e outros motivos fizeram com que o Koh Pee Pee fosse reconhecido como fiel representante da Tailândia pelo governo do país.

Novidades no delivery

Além do atendimento no espaço da rua Schiller, nº 83, no bairro Rio Branco, o Koh Pee Pee conta com uma casa de eventos ao lado do restaurante, a Thai House, e um serviço de delivery. Este, aliás, também apresenta novidades. O Menu Koh Larn traz consagrados pratos para o conforto de casa.

O Kung Hom Pa é um dos destaques. A entrada é composta por camarão envolto em massa crocante, recheado com castanhas, porco e gengibre. O prato principal fica por conta do Khao Pad Goong Subparrod, arroz frito servido no abacaxi com camarão, passas de uva e castanhas. Para finalizar a noite, a sobremesa, intitulada Khao Neaw na Maprow, é caracterizado por arroz moti ao leite de coco natural, coberto com coco queimado em açúcar de palmeira.

Informações gerais

Localizado na rua Schiller, nº 83, o Koh Pee Pee funciona de segunda-feira a sábado, das 19h às 23h30min. A operação do delivery ocorre das 18h às 23h, pelo site ou telefone (51) 3307-9279. A entrega é grátis. Para reservas, acesse o site, Instagram (@restaurantekohpeepeeoficial) ou ligue para (51) 3333-5150.