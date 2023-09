Conhecida pelas luvas de goleiro, Poker abre primeira loja em Porto Alegre e planeja expansão para outras capitais do País

No início do mês de setembro, a Poker, empresa gaúcha de esportes com mais de 30 anos de mercado, inaugurou a primeira unidade porto-alegrense da Poker Store, loja de artigos esportivos 100% exclusivos da marca. Localizada na avenida Nilo Peçanha, nº 2481, o empreendimento conta com paradouro para ciclistas, bebedouro, espaço para alongamento e lounge, tudo isso com o objetivo de ser um ponto de encontro para atletas amadores ou iniciantes.





O público mais aficionado por futebol pode reconhecer a Poker por conta da sua relevância no mercado de luvas de goleiro. A marca é referência na fabricação e comercialização do material e, há anos, patrocina alguns dos principais goleiros e goleiras dos maiores clubes do país. Nomes como Weverton (Palmeiras e seleção brasileira), Gabriel Grando (Grêmio), Lorena (Grêmio) e Vivi (Inter) são ligados à Poker, o que faz com que a empresa esteja diretamente relacionada a esse segmento do mercado.



Mas não é só de luvas de goleiro que vive a Poker. A empresa gaúcha conta com produtos das mais diversas modalidades esportivas e, atualmente, possui nove linhas de produtos divididas em natação, mochilas, luvas, futebol, bolas, bike, ginástica, funcional e acessórios. A inauguração da Poker Store em Porto Alegre tem o objetivo de divulgar a marca para o público geral, e mostrar que a empresa não está restrita a um nicho específico do mercado.



Tradição Familiar

Criada em 1986 pelos irmãos Frêdi e Rogério Cauduro, a Poker é fruto das Lojas Cauduro, referência no esporte do Rio Grande do Sul e do Brasil na década de 1970. Os irmãos eram filhos de Elohy, ex-jogador do Grêmio, que, após o fim da sua carreira, foi trabalhar na empresa de seu pai e virou CEO das Lojas Cauduro.



Quando deixou de trabalhar na empresa, Elohy e seus filhos resolveram abrir a Poker, uma loja de artigos poliesportivos. Mantendo a tradição, Frêdi e Rogério seguem ativos na empresa, atuando como diretores. Seus filhos, Gabriel e Gisele, são os rostos por trás da expansão e comandam a nova Poker Store. São quatro gerações da família Cauduro atuando na Poker.

Futuro da Poker



Antes de operar na Capital, a única unidade da Poker Store funcionava junto à fábrica da marca em Montenegro. A operação inaugurada em Porto Alegre é, segundo Gabriel, um projeto piloto. A empresa tem objetivo de expandir e abrir lojas em outras capitais do País.



"Nosso objetivo é ser a principal loja de artigos esportivos brasileira na América Latina. Entendemos que a capital gaúcha é onde a nossa história começou e, por isso, abrimos aqui. Mas a ideia é ver como a loja vai se comportar, e aí conseguir replicar ela da melhor forma, já tendo todos os atalhos de mercado de varejo, em outros locais. Queremos ir para Florianópolis, São Paulo, Rio de Janeiro e subir cada vez mais", conta.

Informações Gerais

A Poker Store funciona de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h, e nos fins de semana, das 10h às 17h.