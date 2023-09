Primeira feira de confeitaria artesanal acontece nesta terça-feira em Porto Alegre

Acontece, nesta teça-feira(12), a primeira edição da ChocolaTCHÊ, feira e congresso de confeitaria artesanal do Rio Grande do Sul. O evento reunirá produtos e serviços da confeitaria artesanal, apresentando tendências, inovações, melhores práticas e cases de sucesso do segmento. A programação conta com painéis que irão reunir renomados profissionais, além de proporcionar a vivência, na prática, do poder transformador da confeitaria. O show de abertura ficará por conta de Shana Müller.



Para apresentar novidades e soluções para o segmento, 20 grandes marcas estarão expondo no evento, que é promovido pelo Instituto Sul Doce – braço educacional nas áreas da confeitaria, gastronomia e panificação da Sul Doce Atacado & Varejo. Além da área de expositores, a programação terá palestras com profissionais do segmento. Entre os nomes estão Mara Cakes, confeiteira que se tornou um dos grandes destaques na área e hoje promove a Mara Cakes Fair; Luzia Meire Pires Lousa, fundadora e proprietária da Loja Santo Antônio, que conta com mais 30 mil itens na loja física e mais de 8 mil na loja virtual; Cilaine Rodrigues, confeiteira e professora, a Ci da Docis, que iniciou em Porto Alegre e hoje é reconhecida no país pelo “brigadeiro da mordida perfeita”; Silvana Castelli, fundadora e CEO da Castelli Escola de Chocolataria, de Canela; e Daniella Thomaz, sócia-fundadora da Bella Gula.

Sala do Empreendedor

Durante ChocolaTCHÊ, os empreendedores poderão esclarecer dúvidas e desfrutar dos serviços oferecidos pela Sala do Empreendedor. A iniciativa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET), que visa licenciar as atividades localizadas, de ambulantes e de feiras, bem como orientar os empreendedores quanto à regularização das suas atividades junto à Prefeitura de Porto Alegre, estará oferecendo serviços como a formalização de MEI, solicitação e baixa de alvarás, emissão de certidões, consulta de viabilidade do negócio, Programa Mais Crédito Juro Zero (Microcrédito) para os empreendedores e demais auxílios sobre legislações, certidões e licenças, entre outros.



A ChocolaTCHÊ é uma realização do , com 43 anos de atuação –, com patrocínio da Harald, Armazém do Mercado, Sicao, Florestal Alimentos, Sicredi e Blue Star; apoio de Mago, Mix e Selecta Chocolates, Divine chocolates, Amor em Cestas & Balões e AND Equipamentos Gastronômicos; e apoio institucional da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul, Associação Brasileira do Comércio de Artigos para Festas (ASBRAFE), Senac, Lucrima, Baggio Festas e Central das Embalagens.





Confira a programação completa:

12h - Abertura do Credenciamento



13h15min - Cerimônia de Abertura | Show especial de Shana Müller



13h30min - Geração de valor: Como fazer do doce um negócio lucrativo. Com Cilaine Rodrigues, a Ci da Docis, e o Chef Rodney Caco



14h30min - Paixão e Propósito: Missão no universo da chocolataria. Com Silvana Castelli, fundadora e CEO da Castelli Escola de Chocolataria, e a Chef Karla Fachinelli



15h30min - Espaço #inovadoce - A força da Confeitaria gaúcha: Do Poder à Excelência, unindo tradição e Inovação. Com a Chef Vivian Bentancor e a Chef Lisiane Bittencourt



16h20min - Espaço #inovadoce - Transformando Curtidas em Compras: A estratégia que falta para impulsionar suas vendas on-line. Com Nathan Abrita do Beleza no Prato



17h - Empreender na Confeitaria: Conquistando mercado com sabor e estratégia. Com Nêmora Meincke, da Vovis Biscoiteria, Roberta Pereira, da Adote um Doce, e Daniella Thomaz da Bella Gula



18h - Painel O Dia D da Confeitaria: A hora da virada! Com Mara Cakes, empresária da confeitaria, Meire Lousa, fundadora e proprietária da Loja Santo Antônio, e mediação do Chef Rodney Caco



19h30min - Cerimônia de encerramento | Sorteio