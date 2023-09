LISTA: 10 lugares para celebrar o Dia do Cachorro-Quente em Porto Alegre

Celebrado neste sábado (9), o Dia do Cachorro-Quente é uma data para celebrar e homenagear o lanche, típico estadunidense, mas que ganhou o coração dos brasileiros e brasileiras. Em Porto Alegre, não faltam locais que oferecem o lanche: tradicional com salsicha, linguiça e até com carne vegetal. Conheça 10 lugares para comer cachorro-quente e celebrar a datal na capital gaúcha.

1. Cachorro do Bonfa

Cachorro do Bonfa. Em 2023, o empreendimento especializado em cachorro-quente completa três décadas de existência. Para a comemoração dos 30 anos, a empresa reunirá artistas locais para pintar de maneira livre a carrocinha do Cachorro do Bonfa . A loja de materiais artísticos Koralle é uma das parceiras do evento. Além de ser o Dia do Cachorro-Quente, o 9 de setembro marca o aniversário do. Em 2023, o empreendimento especializado em cachorro-quente completa três décadas de existência.. Aé uma das parceiras do evento.

Cachorro do Bonfa: rua Santa Terezinha, esquina com a avenida José Bonifácio.

De domingo à quinta-feira, das 11h às 2h30min. Sextas e sábados, das 11h às 6h.

Delivery pelo site, iFood ou WhatsApp (51) 99351-9539.

2. Mouro's Dog

O Mouro's Dog também não fica de fora das comemorações do Dia do Cachorro-Quente. Neste sábado (9), o hot dog mais vendido, o Mouro Véio Duplo Salsicha, estará com 40% de desconto mediante a doação de 1kg de alimento não perecível presencialmente. Também haverá distribuição de brindes.

Mouro's Dog: são quatro unidades espalhadas por Porto Alegre. Avenida Edgar Pires de Castro, nº 1940; avenida Jerônimo de Ornelas, nº 369; avenida Otto Niemeyer, nº 2085; avenida Panamericana, nº 795.

De segunda-feira a sábado, das 11h às 23h45min. Aos domingos, o funcionamento ocorre das 18h às 23h45min.

Delivery pelo site, iFood e WhatsApp. Mouro's Edgar: (51) 98610-1515. Mouro's Santana: (51) 98682-1414. Mouro's Otto: (51) 98420-6181. Mouro's Jardim Lindóia: (51) 99372-6582.

3. Cachorro do Rosário

O Cachorro do Rosário é um dos cachorros-quentes mais clássicos de Porto Alegre. A marca está desde 1975 no mercado . O cardápio contempla opções com até quatro salsichas.

Cachorro do Rosário: são cinco unidades espalhadas por Porto Alegre. Shopping Iguatemi; avenida Edgar Pires de Castro, nº 1840; Shopping Total; Shopping Praia de Belas; avenida Assis Brasil, nº 4027.

Cada unidade tem seu próprio horário de funcionamento. A maioria das sedes funciona todos os dias, das 11h às 22h.

Delivery pelo iFood.

4. Cachorro do R

Cachorro do R encontra-se no mesmo ponto há mais de 60 anos . É impossível pensar em cachorro-quente em Porto Alegre e não lembrar da clássica carrocinha localizada na esquina do Colégio Marista Rosário . Oencontra-se

Cachorro do R: Praça Dom Sebastião, nº 2.

Todos os dias, das 10h30min à meia-noite.

Delivery pelo iFood.

5. Cachorro do Bigode

Desde 1972, o Cachorro do Bigode também é opção para comemorar a data em Porto Alegre. A marca conta com três unidades na Capital, uma em Alvorada e uma em Canoas. Até sábado (9), todos os itens do cardápio estão com 5% de desconto. Além dos sabores tradicionais, o menu tem sabores como frango, coraçãozinho, vegetariano e vegano. Os valores variam entre R$ 15,50 e R$ 34,50.

Cachorro do Bigode: avenida Sertório, nº 7265, bairro Sarandi; rua Octávio Corrêa, nº 115, bairro Cidade Baixa; avenida do Forte, nº 767, bairro Vila Ipiranga. Em Alvorada, o espaço fica na avenida Pres. Getúlio Vargas, nº 2939, bairro Bela Vista. Já em Canoas, o endereço é avenida Santos Ferreira, nº 1414, bairro Mal. Rondon.

Todas unidades operam no mesmo horário: segunda a sábado das 11h30min às 23h e domingos e feriados das 18h às 23h.

Delivery pelo iFood.

6. Pug Food & Beer

Pug Food and Beer opera desde 2011 no Bom Fim. Além dos três sabores de salsicha disponíveis: bock, de queijo e com chimichurri, a casa dispõe de duas salsichas veganas: de soja e quinoa com lentilha . O valor do cachorro-quente varia entre R$ 22,00 e R$ 27,00 e, para celebrar a data, a casa está com uma promoção de dois cachorros-quentes por R$48,00. Restaurante especializado em cachorro-quente, oopera desde 2011 no Bom Fim. Além dos três sabores de salsicha disponíveis: bock, de queijo e com chimichurri,. O valor do cachorro-quente varia entre R$ 22,00 e R$ 27,00 e, para celebrar a data, a casa está com uma promoção de dois cachorros-quentes por R$48,00.

Pug Food & Beer: avenida Osvaldo Aranha, nº 778, bairro Bom Fim.

De terça à domingo, das 11h às 14h30min e das 17h30min até meia-noite.

Delivery pelo iFood.

7. Kurtz Dog

Operando há mais de 30 anos na Capital, o Kurtz Dog aposta na tradição para conquistar a clientela . A marca tem mais de seis mil seguidores no Instagram (@kurtzdogoficial) e conta com atrações para chamar a atenção do público, em especial, do infantil, com personagens como o Patati e Patatá, Chaves e até stormtroopers.

São três unidades do Kurtz Dog em Porto Alegre: avenida Borges de Medeiros, nº 348, no Centro Histórico; rua Dr. Flores, nº 265, no Centro Histórico; avenida Edgar Pires de Castro, nº 4100, na Restinga.

Todas unidades operam de segunda a sábado, das 11h às 20h.

Delivery no iFood.

8. Moita Lanches

Moita também conta com opções de cachorro-quente no cardápio. São cinco opções de sabores disponíveis : simples, calabresa, frango, pastor e o dog especial. Os valores variam entre R$ 15,00 e R$ 22,00. Apesar de mais conhecido pelo xis, otambém conta com opções de cachorro-quente no cardápio.: simples, calabresa, frango, pastor e o dog especial. Os valores variam entre R$ 15,00 e R$ 22,00.

Moita Lanches: avenida Ipiranga, nº 2800, bairro Santa Cecília.

De segunda a sábado, das 11h à meia-noite.

Delivery próprio pelo WhatsApp (51) 33351100 ou ligando para (51) 30307001.

9. Dog da República

Localizado na Cidade Baixa, o Dog da República já é figurinha carimbada para comer um bom cachorro-quente em Porto Alegre. O espaço conta com sabores clássicos e os valores variam de R$ 12,00 a R$ 19,00, com combos que acompanham um refrigerante pitchulinha .

Dog da República: rua da República, nº 14, na Cidade Baixa.

De segunda-feira a domingo das 11h30min às 19h.

Delivery pelo iFood.

10. Dog da Venâncio

Desde 2014, o Dog da Venâncio atua com delivery e retirada no local . O negócio conta com três opções de tamanho do lanche, que pode ser com salsicha ou linguiça. O destaque do cardápio vai para o Dogão quatro queijos, que custa R$ 27,90.