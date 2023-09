Sarandi lança embalagem de água em lata no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná

Há mais de sete décadas no mercado, a Fonte Sarandi acaba de lançar uma novidade: a água em lata. A empresa é a primeira do Estado em lançar o produto neste formato. A Sarandi Alkaline, que chega ao Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, está disponível nos supermercados em embalagens de 350ml, nas versões com e sem gás.

De acordo com a empresa gaúcha, a novidade reforça o compromisso da marca em oferecer produtos que atendam às necessidades e desejos dos consumidores modernos. Além da lata, a Sarandi Alkaline também possui diferenças em relação a outros produtos, já que, de acordo com a marca, apresenta um pH superior a nove, chegando quase a 10. As propriedades da água alcalina contribuem para a neutralização dos ácidos. Por ser rica em sais minerais, a água alcalina regula e fortalece o sistema imunológico, permitindo uma absorção mais eficaz de nutrientes como cálcio e potássio. No Brasil, não chegam a 10 o número de fontes que apresentam águas com essa característica.

A produção da Fonte Sarandi acontece em Barra Funda, munícipio distante cerca de 360 km da Capital, dentro do parque de preservação da mata natural da empresa. Um extenso bosque nativo, ocupando uma área de 360 milímetros quadrados, desempenha um papel crucial na garantia da qualidade e pureza das águas que fluem e são cuidadosamente envasadas em uma variedade de embalagens. Além da Sarandi Alkaline, a empresa possui na lista de produtos a Água Floresta, uma linha de refrigerantes e sucos.