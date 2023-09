Música e empreendedorismo andam lado a lado

Marco Lopez está à frente, desde 2015, da Produto Oficial, onde produz e comercializa itens licenciados de bandas do rock gaúcho. A vivência na música, seja com sua banda ou como diretor de palco de outros grupos, foi a inspiração para criar o negócio, que funciona como um reduto do merch das bandas gaúchas. Confira, abaixo, quatro livros que marcaram a trajetória empreendedora de Marco.

O Pequeno Príncipe -

Antoine De Saint-Exupéry

Totalmente clichê, eu sei, porém mudou muito a minha visão do que deveria alcançar como músico. Ganhei ele já adulto, presente da minha mãe, na fase mais atribulada de shows da minha banda, quando voltava muito pouco para casa devido a agenda. Foi o toque tênue do livro que me fez lembrar o que realmente importa na vida.

Como a Música Ficou Grátis

- Stephen Witt

A virada de chave do que realmente eu buscava na cadeia produtiva da música. Um livro muito simples para entender a transformação do mercado musical perante as novas tecnologias e que faz refletir sobre como comercializar algo que se pode ter de graça. Aprendi que deveria, perante o cliente, mostrar o valor do meu produto, e não o preço. Vender uma experiência completa, não somente música.

Arnold Schwarzenegger - A inacreditável história da Minha Vida (Arnold Schwarzenegger com Peter Petre)

Por mais estranho que possa parecer, todo mundo conhece o ator, e não o empreendedor. Tirei boas lições sobre empreendedorismo, principalmente sobre quando começamos um negócio e achamos que podemos sair vendendo. Estamos às cegas para toda uma caixa de pandora que é empreender. Nos iludimos um pouco com as pequenas vitórias. Mas empreender é resolver problemas todos os dias e, ao final, dormir feliz com a escolha que fez.

EU, S.A - Gene Simmons

Um exemplo de músico-empreendedor. De leitura rápida, fala sobre um estrangeiro europeu tentando ser bem sucedido na América. Boas dicas sobre empreendedorismo, mesmo que encartado em um livro mais divertido.