Com expectativa de reunir 4 mil pessoas, ExpoFavela RS inicia nesta sexta-feira em Porto Alegre

A ExpoFavela, maior feira de empreendedorismo periférico da América Latina, que ocorre pela primeira vez em solo gaúcho, teve início na manhã desta sexta-feira (1), no Centro de Eventos da Pucrs, em Porto Alegre. O evento ocorre até sábado (2) e tem expectativa de reunir 4 mil pessoas, entre visitantes, palestrantes e expositores.



Com um auditório, teatro, espaço literário e palco 360º, a programação do evento busca promover debates sobre empreendedorismo, inovação, mobilidade social e literatura. O rapper MV Bill foi um dos nomes a marcar presença no primeiro dia de evento, reunindo centenas de pessoas no local.



Autoridades como o governador Eduardo Leite, o prefeito Sebastião Melo e o ministro da Secretaria de Comunicação Social do presidente, Paulo Pimenta, também estarão presentes ao longo da programação.



Participam da ExpoFavela RS mais de 90 empreendedores das periferias e comunidades de Porto Alegre. O objetivo, além da divulgação do trabalho, é atrair investimento. Para isso, os empreendedores terão a oportunidade de participar de um pitch regional, que selecionará 10 empreendedores gaúchos para participarem da etapa nacional na ExpoFavela São Paulo , em dezembro.



No Rio Grande do Sul, a iniciativa é uma parceria com o Programa RS Seguro, da Secretaria Estadual da Segurança Pública, e com a Secretaria Estadual da Cultura. A prefeitura de Porto Alegre apoia como host city.

Quem são os empreendedores que participam da ExpoFavela RS

Seja em busca de oportunidade, investimento ou networking, empreendedores e empreendedoras dos mais diferentes segmentos participam do evento e dividem uma opinião em comum: o empreendedor da favela precisa de mais visibilidade.

Negra Jaque

Há anos atuando na cena do rap gaúcho, a cantora Negra Jaque participa da ExpoFavela em busca de mudar a realidade que por anos cercou o empreendedorismo periférico. "Sempre fomos invisibilizados, estar aqui é como estar numa vitrine para o pessoal que movimenta as periferias , seja na parte da cultura e da música, como é o meu caso, seja em outros diversos segmentos", afirma. A empreendedora irá participar da primeira etapa do pitch e espera ter a chance de ir até São Paulo no final do ano. "Queremos convencer as pessoas que o trabalho que fazemos é importante e que podemos contribuir com muitas comunidades pelo Brasil", declara.

Gabi Valente Soluções

A diarista e empreendedora social da Restinga, Gabi Valente, desenvolveu um projeto que busca oferecer capacitação para diaristas da sua comunidade. "É uma profissão que fica muito num lugar de subemprego, que qualquer um faz e qualquer valor paga, mas é uma profissão digna, necessária para o ir e vir da sociedade", ressalta. A empreendedora participa do evento em busca de conexões, e tem boas expectativas para o futuro da marca. "As pessoas não enxergam como um negócio, acham que é um quebra-galho, não veem com um olhar de negócio, de empreendedorismo, mas aqui tu enxergas outras pessoas que fazem coisas parecidas contigo e é um empreendedor, tem MEI, se profissionalizou, então tu te enxergas melhor , além de que é um espaço de negócios de nós para nós mesmos", define Gabi.

PodBixa

Os sócios Ivan Pereira e Leonardo Oliveira comandam o PodBixa, podcast que conversa com a comunidade LGBTQIAPN+ gaúcha. "Somos um palco para trazer visibilidade a vozes que sofreram epistemicídio gigantesco e histórico. Acreditamos que o ambiente digital é essa porta para romper fronteiras e trazer luz, dar palco para essas vozes e potências", explica Leonardo sobre o projeto.

Participar da ExpoFavela RS, para a dupla, é o reconhecimento de um sonho e a oportunidade de quebrar barreiras no empreendedorismo. "Esperamos encantar as pessoas que chegam até o nosso estande e que a gente consiga despertar investidores, empresários. Sabemos que o mundo empresarial é cheio de amarras, assim como a nossa sociedade, então é importante que eles quebrem um pouco dessas amarras e invistam em projetos que vão trabalhar com cunho social e propósito verdadeiro como o PodBixa", diz Leonardo.

Periferia em Ação

Roberta Capitão, fundadora do projeto Periferia em Ação, que já foi notícia no GeraçãoE, reinventou o seu negócio para ir em busca de investimento. Após anos trabalhando ao lado de outras mulheres para transformar o empreendedorismo da sua região, Roberta percebeu que o seu trabalho estava rendendo bons resultados, e resolveu transformar tudo que aprendeu em anos em um método de ensino. "A transformação foi efetiva na Restinga, então transformamos isso em um passo a passo para ajudar a criar uma associação, coletivo de outros bairros. Ensinamos a como criar uma associação, fazer um estatuto, participar de editais, que é o mais importante, ter financiamento", explica Roberta.

Tempero da Preta