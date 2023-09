Novidade na Expointer, startup de Lajeado coleta dados relevantes para produtores rurais

Lançada oficialmente durante a 46ª Expointer, a OnAgro conta com um sistema de telemetria próprio desenvolvido para auxiliar os produtores rurais. "Coletamos dados que sejam interessantes para o produtor usar, resolver ou evitar alguma situação", define Alberto Valdameri, sócio da startup.

Após anos à frente de uma startup que atua com pulverização de ozônio em frutas e verduras, Alberto notou que, para a pulverização ocorrer da maneira correta, o cenário precisava ser ideal, e isso incluía a temperatura. "Em alguns locais, o vento atrapalhava, levava o produto. O produtor só percebia isso depois de 15 dias, quando surgia alguma doença e já não conseguia recuperar. A OnAgro surge para evitar esse prejuízo", garante.

Incubada da Univates, em Lajeado, a startup conta com app onde os dados meteorológicos são atualizados minuto a minuto, de forma que o produtor pode esperar o melhor momento para realizar seus processos no campo. A OnAgro também disponibiliza seu hardware para sistemas de gestão que já estão no mercado.

Inovações para produtores rurais

A dificuldade em inserir novas plataformas no agro, para Alberto, ocorre, muitas vezes, por conta das gerações mais antigas. Em contrapartida, quando se trata de uma fazenda comandada por agricultores mais jovens, a inovação passa a ser um requisito. "Eles transitam entre a cidade e o campo. Ocorre essa integração de tecnologia", pondera.

Para que uma nova ferramenta consiga se estabelecer no agro, Alberto acredita que a simplicidade é essencial. "Os aplicativos que entram com mais força hoje não são os que fazem tudo, mas sim os que suprem a necessidade com facilidade. Precisa ser fácil de entender e útil para o produtor", afirma o sócio, destacando a importância da feira. "Costumo dizer que a Expointer é um intensivo de tecnologia no agro. Em uma semana, tu fazes muitas trocas, conhece muita gente. O mercado é muito grande, com espaço para todo mundo", diz.