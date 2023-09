Como startup gaúcha pode ajudar na fiscalização de furtos de gado

Uma das vias para chegar a ideias inovadoras é identificar uma oportunidade de mercado. Pertencer a uma área de domínio do empreendedor ou da empreendedora é uma consequência. Quem prova isso são os sócios Diego Vilela, Rafael Abreu e Rodney Silva. Apesar de possuírem formação no setor da tecnologia - e vivências distantes do campo -, eles encontraram na pecuária um motivo para empreender. O AbigeApp é uma ferramenta que digitaliza o registro de propriedade de bovinos e equinos, auxiliando no combate ao furto de animais, o abigeato.

O controle dessa prática, em diversas cidades do Estado, é feito de forma analógica. Ou seja, parte de uma comparação da marca no couro do animal suspeito de furto com a registrada em um livro na Secretaria da Agricultura do município.

Como funciona

A proposta do AbigeApp, que entrou no mercado em 2021, é digitalizar essas informações. Na prática, com o aplicativo, as autoridades locais podem consultar as marcas de propriedade em ambiente online. Basta desenhar na tela do celular ou do computador o sinal encontrado no couro e, assim, chegar até os dados do respectivo criador. " A inteligência artificial veio para ficar. Não é mais uma tendência, é uma realidade ", entende Rafael.

O primeiro município a adotar o aplicativo foi Dom Pedrito. Hoje, outras nove prefeituras também possuem parceria com a startup. Na soma, são mais de 17 mil pecuaristas beneficiados. Criadores de cidades que não possuem vínculo com o AbigeApp, mas que, mesmo assim, tenham interesse em participar da plataforma, devem se cadastrar gratuitamente em abigeapp.com.br/cadastro.

Apesar da crescente adesão, Rafael garante que enfrenta desafios na hora de convencer os pecuaristas a respeito das vantagens tecnológicas. O agronegócio, muitas vezes, está vinculado a uma linhagem familiar, e romper esses costumes é um desafio. "Eles são muito tradicionalistas. Já estamos preparados para microchips, que têm mais benefícios, mas os criadores ainda preferem a marca no couro do animal", diz.

Parceria com a Brigada Militar

Por outro lado, na última segunda-feira (28), a Brigada Militar do Rio Grande do Sul divulgou um acordo com o AbigeApp. A ideia é ampliar a utilização do aplicativo no Estado. Uma das novidades é a notificação em push para autoridades de segurança em ocorrências de abigeato.

Em setembro, a startup também deve anunciar uma parceria com a prefeitura de Porto Alegre para registro de cães e gatos castrados pela instituição. "Esses animais têm um chip. Então, vamos conseguir ligar eles até um CPF", planeja Rafael, almejando inovações no setor.