Transformando a dor em empreendedorismo

24 Agosto 2023

Aos 23 anos, Flávia Maoli foi diagnosticada com câncer no sistema linfático. Buscou na internet dicas de autocuidado e beleza durante o tratamento, mas pouco encontrou. Ao descobrir que o câncer havia voltado, dois anos depois, Flávia decidiu criar o blog Além do Cabelo, para dividir o que havia aprendido no primeiro tratamento. Com o sucesso do blog, veio a oportunidade de promover encontros de pacientes, que deram origem ao Instituto Camaleão, organização sem fins lucrativos que apoia pessoas com qualquer tipo de câncer. Em 2023, Flávia celebrou 10 anos de carreira e de transplante de medula óssea participando do CancerCon nos EUA.