Oito anos de fomento ao empreendedorismo

24 Agosto 2023

Desde 2015, o GeraçãoE tem como eixo fomentar o empreendedorismo do Rio Grande do Sul. A plataforma é um braço multimídia do Jornal do Comércio onde, diariamente, são produzidos conteúdos em diferentes formatos com o objetivo de fortalecer a economia do Estado. De negócios recém-inaugurados aos tradicionais, passando pelas startups, o GeraçãoE renova, diariamente, ao longo dos últimos oito anos, o compromisso de aproximar os leitores e as leitoras do empreendedorismo. Por meio de histórias inspiradoras sobre as trajetórias de quem comanda os negócios do Estado, o GE dá luz às inovações dos empreendedores gaúchos, com olhar atento às novidades e aos conteúdos educacionais. Nas páginas do GeraçãoE, há espaço para negócios de diferentes portes, do MEI à grande empresa de atuação internacional.