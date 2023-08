Sebrae-RS lança novidades em plataforma de incentivo para Micro e Pequenas Empresas

GeraçãoE

01 Agosto 2023

Com mais de 4 mil empresas cadastradas, ambiente de oportunidades ganhou novas funcionalidades

O Portal de Negócios do Sebrae RS, ferramenta de fomento de oportunidades para as mais diferentes cadeias produtivas do Rio Grande do Sul, está com novidades. Com design renovado, a plataforma, agora, possui uma nova funcionalidade importante: um canal especial voltado para a cadeia da saúde.