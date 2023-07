A história do Moinhos de Vento

27 Julho 2023

Tido como o bairro mais nobre da cidade, o Moinhos de Vento tem sua origem na extensão da avenida 24 de Outubro, antigamente chamada de Caminho dos Moinhos de Vento, local onde, de fato, se produzia trigo por famílias de origem açoriana. A região é, de certo modo, uma continuidade de outro ponto relevante em Porto Alegre, a rua Duque de Caxias, no Centro Histórico. Com o crescimento da região central, os casarões familiares começaram a se deslocar para outro ponto alto da cidade e ao mesmo tempo próximo da área comercial e industrial da época. O bairro abrigou a antiga sede do Grêmio, conhecido como Fortim da Baixada, nas proximidades da atual rua Mostardeiro. O bairro já contou com prado de corridas de cavalos e sedia, até hoje, o Hospital Moinhos de Vento, que se chamava, até 1942, Hospital Alemão. Por ser um bairro muito movimentado e cheio de atrativos, a região também conta com diversas opções noturnas e gastronômicas.