Piscina de bolinhas flutuante surpreende em casa de festas de Porto Alegre

Foi inaugurada, nesta terça-feira (18), em Porto Alegre, uma casa de festas que conta com uma novidade que surpreende os frequentadores: uma piscina de bolinhas flutuante . A ideia, trazida de São Paulo, foi aplicada na terceira unidade da Ioiô Festas, instalada no bairro Boa Vista, na avenida Marechal Andréa, nº 100.

A Ioiô já funcionava nos bairros Três Figueiras e Moinhos de Vento. Esta é a primeira operação da marca, no entanto, que conta com a atração aérea. As crianças podem curtir o brinquedo acompanhadas de pais ou responsáveis, já que a estrutura de cordas suporta pesos maiores . Vinte pequenos e cinco adultos podem pular simultaneamente.

Na parte de baixo, de onde é possível ver os pés de quem se diverte no andar superior, há escorregadores, mesa de air hockey e espaço para piquenique.

Ao recepcionar o público, durante a abertura para convidados, o sócio Cassiano Villar justificou a busca de experiências de fora do Rio Grande do Sul. “A ideia era trazer novidades para a área infantil do Estado. Vimos que em São Paulo e no Rio de Janeiro a piscina de bolinhas aérea está na moda”, conta.

“Não existe em nenhuma casa ainda aqui”, garante o empreendedor. Ele cita, também, o brinquedo sinuoso como outro equipamento inédito no RS. Trata-se de um percurso de subidas e descidas com peças em formatos diversos.

O negócio no Boa Vista recebeu um investimento de R$ 2 milhões e ocupa 500m². Em 2022, a Ioiô tinha previsão de 30 festas por mês, acabou fazendo 40 e fechou o ano com um faturamento de R$ 6,5 milhões.

Com a abertura da nova unidade, no Boa Vista, projeta alcançar os R$ 10 milhões.