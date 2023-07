Workshop oferece oportunidade de educação executiva em Harvard

GeraçãoE

14 Julho 2023

O evento contará com técnicas de negociação adaptadas à realidade latino-americana

Líderes do setor privado e público terão a oportunidade de adquirir conhecimento e desenvolver suas habilidades de influência estratégica no workshop Negociação e Persuasão, evento que acontecerá entre os dias 18 e 22 de setembro no Harvard Faculty Club, nos EUA. Projetado para o público latino-americano, o curso será focado na realidade da América Latina e disponibilizará tradução simultânea para o português. O curso utiliza uma metodologia baseada na análise de casos reais, na simulação de situações de trabalho e na implementação de atividades destinadas a promover o aprendizado, e conta com a presença de professores de Harvard, como Dan Shapiro, diretor do programa internacional de negociação da renomada faculdade de Massachusetts. Shapiro é pioneiro no novo programa de investigação sobre as dimensões emocionais e indenitárias da resolução de conflitos internacionais. Organizado pela CIC - Cambridge International Consulting, o curso é promovido na América Latina pela Executive Seminars, empresa que possui mais de 10 anos de atuação em diversos países e tem como objetivo criar experiências de aprendizado para executivos e empresários de diferentes ramos de atuação. Para mais informações sobre o evento, acesse o site (https://exec-seminars.com/brasil/wnp/).