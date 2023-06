Projeto busca gerar renda para mulheres por meio de oficinas gratuitas de bordado em Porto Alegre

Buscando unir empreendedorismo e arte, o projeto Bordando Memórias promove oficinas gratuitas de bordado para mulheres em todo o País. Em julho, a iniciativa, que opera de forma itinerante, desembarca em solo gaúcho e realiza sua primeira edição em Porto Alegre.

Original de Vitória, no Espírito Santo, o projeto tem como objetivo oportunizar um novo ofício, geração de renda e troca de histórias e experiências entre mulheres . Tudo isso, por meio da arte. Além de realizar palestras sobre empreendedorismo artístico, exposições e mostras de cinema que destacam o protagonismo feminino nas telas.

A iniciativa já capacitou mulheres nas cidades de Cachoeiro de Itapemirim, Ibiraçu, Vitória e Vila Velha (ES); Ipatinga, Itatiaiuçu e João Monlevade (MG); Rio de Janeiro (RJ); e Curitiba (PR). Todas as ações podem ser acompanhadas pelo Instagram (@projeto.bordandomemorias). O Bordando Memórias é uma realização da Eva Comunicação e do Governo Federal por meio do Ministério da Cultura via Lei Federal de Incentivo à Cultura, e conta com o patrocínio da MedSênior.

Bordando Memórias em Porto Alegre

a ação ocorre no Pa-Kua, localizado na rua Coronel Corte Real, nº 132, no bairro Petrópolis, entre os dias 7 e 22 de julho, de forma presencial. São 30 vagas disponíveis e as inscrições podem ser realizadas até 5 de julho pelo site ( Na Capital,, entre os dias 7 e 22 de julho, de forma presencial. Sãoe as inscrições podem ser realizadas até 5 de julho pelo site ( http://bit.ly/oficinas_poa ) ou pelo WhatsApp (51) 99891-2323.

Programação do encontro



O evento inicia com uma apresentação da arte têxtil, com atividades voltadas para a criação de ilustrações em tecido e de pequenas peças bordadas a mão. A oficina também conta com um momento dedicado para questionamentos relacionados à memória, com a história e localidade individuais de cada mulher, na busca por suas origens, lembranças e reconhecimento de sua trajetória.



A iniciativa conta ainda com mostras de cinema que exibem curtas-metragens protagonizados e dirigidos por mulheres, buscando ser um espaço dedicado para evocar a força da representatividade feminina nas telas e nos espaços de discussão. A Mostra acontece no dia de encerramento, quando as participantes recebem o certificado de conclusão da capacitação.