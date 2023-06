Restaurante de comida japonesa de Porto Alegre cresce mais de 300% com delivery

27 Junho 2023

O Tokyo Sushi Lounge aumentou seu faturamento após a transição para os modelos de delivery e take away

Inaugurado em 2015, o Tokyo Sushi funcionava como uma operação tradicional dentro do Praia de Belas Shopping. Tudo mudou em 2020, com a chegada da pandemia do Covid-19. Sem poder receber público no restaurante, Leonardo Prade e seus sócios aceleraram um processo que já havia sido iniciado em 2017 com a chegada do aplicativo Ifood. O restaurante se afastou da lógica convencional do atendimento em salão e passou a funcionar com um modelo exclusivamente focado em delivery e take away.Com o novo formato, o Tokyo Sushi cresceu. Ainda em 2020, duas novas unidades do negócio foram abertas na capital gaúcha, aproveitando um período onde o modelo de tele-entrega estava em alta.