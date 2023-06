Plataforma oferece consultoria LGBTQIAPN+ para empresas em Porto Alegre

Há sete anos, o empreendedor Felipe Paiz comanda a Afirme, iniciativa que surgiu em 2016 com o objetivo de inovar num mercado que, na época, não era tão receptivo à comunidade LGBTQIAPN+. "Parece pouco tempo, mas era um cenário muito diferente, era difícil encontrar produtos LGBT. Na parada do Orgulho, aqui em Porto Alegre, tu não sabias a procedência das bandeiras que eram vendidas lá, a qualidade não era boa. Quem vendia, muitas vezes, nem sabia o que significava, elas eram vendidas ao lado de outras bandeiras que não tinham nada a ver com a causa", lembra Felipe sobre o cenário da época, que serviu de inspiração para criar o seu próprio negócio com o objetivo de tentar mudar essa realidade.



Durante os primeiros anos, a Afirme atuava apenas como um e-commerce de produtos voltados ao público LGBTQIAPN+, priorizando fornecedores e negócios parceiros que também fizessem parte da comunidade. "Entendemos que era uma grande responsabilidade falar pela comunidade enquanto ocupamos um lugar de privilégio, porque, por mais que a gente seja LGBT, ainda somos brancos, cisgêneros, classe média, então, encontramos no impacto social uma ferramenta de diversidade e inclusão", explica Felipe. "Sempre buscamos por fornecedores LGBTs, negócios gerenciados por mulheres e outras ditas minorias sociais, com produção nacional", destaca.



O carro-chefe do e-commerce são as bandeiras, que, na opinião de Felipe, chamam a atenção pela variedade de opções. "Temos muitas bandeiras, diferentes identidades representadas, todas produzidas pela tia Lila, costureira que começou com a gente lá em 2016, que é mãe de um LGBT, mas também temos canecas, bottons, bandeirolas e camisetas", diz Felipe, que enxerga no empreendedorismo uma forma de liberdade. "Nunca me senti incluído no mercado de trabalho. Eu era abertamente gay para a minha família, amigos, mas, dentro do trabalho, não conseguia ser eu mesmo. Empreender com o nicho LGBT trouxe inúmeros desafios, há muita responsabilidade envolvida, mas foi um momento libertador, em que pude ditar as regras", define.

