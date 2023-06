Motivação que vem de fora

Isadora Jacoby

01 Junho 2023

Ver o impacto do que produzimos a partir da redação do Jornal do Comércio sempre renova o gás da equipe

O contato com os leitores e leitoras do GeraçãoE, assim como com quem está à frente dos negócios que passam pelas nossas páginas, é, certamente, das partes mais especiais do nosso trabalho. Ver o impacto do que produzimos a partir da redação do Jornal do Comércio sempre renova o gás da equipe para continuarmos fomentando o empreendedorismo no Estado. Na última semana, uma situação singela emocionou a equipe. Depois do expediente, fomos juntos tomar um café no Porto Farrô, negócio que fica bem pertinho do JC. Além do ótimo momento em equipe (deem rolês e risadas com os seus colegas, é muito importante!), na mesa em que sentamos, estavam dispostas diversas edições do especial GE nos Bairros Farroupilha, bairro que também é homenageado pelo Porto Farrô, que foi citado na lista de locais para conhecer na região. É uma situação simples, mas que mostra a importância do nosso trabalho em fomentar os negócios locais e fortalecer as regiões da cidade, como o bairro Farroupilha. Em junho, tem GE nos Bairros Santa Cecília, e a equipe já está com a mão na massa para entregar um conteúdo relevante para o empreendedorismo gaúcho.