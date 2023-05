Restaurantes de Porto Alegre participam de festival nacional de gastronomia

O festival Brasil Sabor, promovido pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), acontece até o dia 4 de junho. Com o objetivo de celebrar a diversidade da gastronomia brasileira através da criação de pratos especiais em restaurantes de todo País, o festival, aqui no Rio Grande do Sul, acontece em Porto Alegre e em Canoas.

No Estado, são nove restaurantes participantes com pratos que variam entre filés, frutos do mar, pastéis, comida italiana, mexicana e asiática . Realizado em formato híbrido, o festival oportuniza que os clientes experimentem os pratos nos restaurantes ou em casa, nas modalidades delivery ou take away. Para João Melo, presidente da Abrasel no Rio Grande do Sul e proprietário do restaurante Gambrinus, um clássico de Porto Alegre que também participa do festival, o Brasil Sabor é uma oportunidade não só para os clientes, mas também para os restaurantes. “É uma chance para conhecer outros profissionais do setor, além da possibilidade de fidelizar e atrair mais clientes”, explica.



Em Porto Alegre, Applebee’s, Fornellone Ristorante, Galeto do Mercado, Montecchio Pizzaria, Otto Cucina, Restaurante Gambrinus, Restaurante Sharin, Tartoni Ristorante e Usina do Pastel trazem pratos a preços promocionais, que variam de R$ 50,00 a R$ 99,00.



Neste ano, além do Rio Grande do Sul e do Distrito Federal, 17 estados também participam do festival: Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, São Paulo, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins. A edição de 2023 é a 17ª do evento, que tem como tema, neste ano, O Brasil de todas as cores e conta com 765 estabelecimentos espalhados por diversas regiões do País.





Veja os pratos dos restaurantes participantes:





Applebee’s (Porto Alegre e Canoas)

Chicken Quesadilla + 2 bebidas

Tortillas recheadas com frango, pico de gallo, bacon bits e queijo derretido. Acompanha sour cream, salsa base e guacamole e duas bebidas refil.

Preço: R$ 89,00



Fornellone Ristorante

Filé Fornellone

Filé individual grelhado ou à milanesa ao molho de champignon. Acompanha porção de arroz branco.

Preço: R$ 69,80



Galeto do Mercado

Menu Italiano

Entrada: Bruschetta Caprese (duas fatias de pão de fermentação natural, tomatinhos assados confitados, pesto e mussarela de búfala).

Prato Principal: polenta mole com ragu de porco (polenta mole com queijo mussarela, ragu de porco folhas de agrião).

Sobremesa: sagu com creme ou ambrosia.

Preço: R$ 68,00



Montecchio Pizzaria

Pizza Gourmet Entreveiro (pequena/30cm)

Bacon em tiras, cebola roxa, cubos de filé bovino e suíno, linguiça calabresa forte do Bola picada, pimentões verdes, amarelos e vermelhos. Base de massa, molho de tomate Pelati italiano, mussarela e orégano.

Preço: R$ 84,90



Otto Cucina

Rotolone Delicato

Massa em formato de rocambole, recheada com ricota e espinafre, ao molho Alfredo.

Preço: R$ 56,00



Restaurante Gambrinus

Tilápia com molho de camarão

Filé de tilápia grelhada coberta com molho de camarão.

Preço: R$ 99,00



Restaurante Sharin

Pad Thai Goong

Massa de arroz thai com camarão, tofu, amendoim e broto de feijão.

Preço: R$ 99,00



Tartoni Ristorante

Penne Alla Mama Bete

Penne com atum, alcaparras, cubos de tomates e mussarela, azeitonas pretas em lascas, aromatizado com alho, grelhados em azeite de oliva.

Preço: R$ 52,00



Usina do Pastel

Vida doce da usina

Dois pastéis pequenos: um recheado de chocolate stikadinho e outro de bombom ouro branco.

Preço: R$50,00