Bora embarcar com a equipe do GeraçãoE nessa novidade?

O Bora, GE é o novo projeto do GeraçãoE que tem como objetivo fomentar e estimular a economia do Estado. Para comemorar os 90 anos do JC, celebrados nesta quinta-feira, damos o pontapé nesse projeto especial que visitará cidades da Região Metropolitana.

A edição de estreia foi em Viamão, cidade vizinha de Porto Alegre que, por muitos anos, foi conhecida apenas como cidade-dormitório. Por lá, visitamos negócios tradicionais e também novidades. Nos surpreendeu o fôlego que os novos empreendedores e novas empreendedoras estão trazendo para a cidade. Com um olhar positivo e com muita crença no potencial dos consumidores da região, os recém-chegados no mercado viamonense trabalham com um objetivo em comum: proporcionar autonomia para os moradores e mostrar que tem muita iniciativa legal por lá. O objetivo deles foi cumprido! Se, antes, o pessoal de Viamão se deslocava para Porto Alegre para tomar um drink ou comer um hambúrguer saboroso, agora, o gostinho que esses empreendedores deixaram na equipe do GE foi de que nós, porto-alegrenses, poderíamos passar mais tempo por lá. Espero que a leitura desta edição desperte o mesmo por aí. #BoraGE