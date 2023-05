Pizzaria de Porto Alegre inspirada no Super Mario Bros aposta na tradição italiana

A Sr. Mario Pizza Artesanal leva o encanador mais famoso do mundo para a cozinha da avenida Panamericana, nº 851, na zona norte de Porto Alegre. Inspirado no Mario, os proprietários do estabelecimento, Carla Belíssimo e Joseph Ribeiro, servem cerca de 1 mil pizzas por semana, individuais, retangulares e recheadas com um dos 30 sabores disponíveis.

A tradição italiana amplia-se para o ambiente, com toalhas de mesa quadriculadas nas cores da bandeira do país - assim como das roupas dos irmãos Mario e Luigi - e objetos antigos da casa da nonna de Carla, como uma cristaleira, um relógio e um telefone de disco. “As pessoas gostam de vir aqui, porque sentam, conversam, comem com a mão. A proposta é que as pessoas se sintam em casa”, diz Joseph. “ É casa de italiano, que tu chegas, comes bem, gritas e falas alto ”, brinca Carla, enfatizando o aspecto caseiro do endereço, que tem capacidade para até 120 pessoas.

A área externa, que comporta metade desse público, dispõe de um extenso gramado, com mesas, luzes e uma laranjeira ao centro. Por ali, Carla e Joseph também plantam insumos para as pizzas da Sr. Mario, como manjericão.

Este ponto, aliás, é salientado pelo casal: todos os ingredientes são originais e produzidos por eles, da massa ao corte do pepperoni. A proprietária da pizzaria temática, ainda, retoma as raízes da família no estabelecimento. “Sou italiana, então também tem que ter muita fartura”, destaca.

E o que o Super Mario Bros tem a ver com essa história?

Joseph, por outro lado, é de uma linhagem fanática por Super Mario Bros. Ele e seus primos viravam noites vibrando com as fases passadas no Nintendo.

Em 2021, ele e a esposa, Carla, decidiram retomar os costumes das famílias na Sr. Mario Pizza Artesanal. Hoje, além de comandarem uma pizzaria temática, espelham seus interesses no filho, Carlo Belíssimo, que também é apaixonado pela cultura italiana – da comida ao videogame.

O sabor favorito do Super Mario Bros

A partir de uma receita de carne de panela da nonna, Carla reproduziu na pizza o sabor favorito da clientela: carne de panela com cebola caramelada e gorgonzola. “É muito saborosa, pela questão do agridoce, e é uma pizza pesada, que enche a boca”, indica Joseph.

Consumindo no local, o cliente paga R$ 43,00 por essa opção, mas, se optar por levar ou receber congelada para assar em casa, sai por R$ 35,00. Outras alternativas mais tradicionais também estão disponíveis, variando de R$ 23,00 à R$ 36,00, a depender da opção e do local de consumo escolhidos.

Informações gerais

O atendimento presencial funciona de quarta-feira a sábado, das 18h às 23h. O take away, das 18h às 22h30min. O delivery faz parte da rotina da pizzaria na quarta-feira e no sábado. Entregas podem ser agendadas pelas redes sociais, com pedidos realizados até as 20h30min do dia anterior ao da entrega. A Sr. Mario também abre as suas portas para eventos.