Empresa gaúcha de aluguel de roupas masculinas planeja novas franquias e expansão nacional

A Lord’s Trajes, empresa gaúcha de aluguel de roupas masculinas, planeja expandir o negócio para outros estados do Brasil. Com mais de 10 anos de operação e sedes em Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Caxias do Sul e Curitiba, o plano da marca é inaugurar seis novas franquias até março do ano que vem. “Até o fim de 2024, podemos estar chegando nas 20 lojas”, prevê Pedro Guerra, 33 anos, proprietário da Lord’s Trajes.

Os novos empreendimentos estarão em cidades do sul e sudeste do País, mais especificamente em Gravataí, Santa Maria, Passo Fundo, Blumenau, Joinville e Belo Horizonte. Com investimentos que variam de R$ 180 mil a R$ 480 mil, a depender da metragem e do estoque da nova loja, a chegada nos municípios passa por uma avaliação sobre o potencial econômico, social e de consumo dos novos endereços.

Mais de 800 trajes para alugar

Com mais de 800 trajes disponíveis para aluguel, do infantil ao plus size, a Lord’s aposta em roupas desenvolvidas pela própria empresa, com o objetivo de padronizá-las e mantê-las de acordo com as tendências da moda. “Se tu queres utilizar um traje padrão para os padrinhos, num casamento, por exemplo, se não tem marca própria, não é o mesmo tecido, a mesma tonalidade, destoa”, comenta Pedro.

A clientela pode optar pelo atendimento presencial ou online para o aluguel de ternos. Escolhendo o caminho digital, que representa 5% do faturamento da Lord’s, o cliente realiza todo o processo de casa e, inclusive, recebe o traje diretamente no seu endereço. “Em cinco anos, é bem possível que estejamos atendendo 30% pelo site”, sinaliza Pedro, proprietário da empresa gaúcha que aluga ternos de R$ 390,00 à R$ 990,00. É recomendado que as reservas sejam feitas com até 10 dias de antecedência.

Moda sustentável

O crescimento da Lord’s Trajes acompanha a ascensão da moda e da indústria sustentável. “ Em 10 anos, o mercado de aluguel de roupas vai ultrapassar o fast fashion, que é o varejo comum ”, acredita o empreendedor, acrescentando que essa tendência é resultado do aumento da preocupação do público com o meio ambiente e com o consumo consciente atrelado à sustentabilidade.

Além do favorecimento das pautas ambientais, alugar um terno, segundo Pedro, é mais em conta que comprá-lo. “Tu podes economizar até cinco vezes o valor que tu gastarias com a compra de um traje”, complementando que, com o aluguel, a relação custo-benefício é mais benéfica, uma vez que o cliente dispensa os cuidados necessário de conservar a roupa em casa.

Informações gerais

A Lord’s Trajes, em Porto Alegre, fica na rua Quintino Bocaiúva, nº 1001, e está aberto de segunda à sexta-feira, das 9h às 19h, e, aos sábados, das 9h às 17h.