Rede disponibilizará 100 mil cafés gratuitos no Dia Mundial do Café

10 Abril 2023

Na sexta-feira, os clientes poderão retirar o café através de um código gerado no aplicativo da marca

Na próxima sexta-feira (14), é comemorado o Dia Mundial do Café e, pensando nisso, a rede de cafeterias Mais1.Café vai disponibilizar aos clientes 100 mil cafés grátis em todo País. Do coado ao espresso, os clientes poderão retirar os cafés através de um código gerado no aplicativo da marca.A rede conta com 600 unidades no Brasil em mais de 220 cidades. De acordo com o diretor de marketing da rede, Gare Marques, a ideia surgiu da vontade de retribuir os consumidores e apresentar a marca para os possíveis futuros clientes. “Para quem ainda não teve a oportunidade de experimentar ou para os clientes que já amam a marca, estamos aproveitando esta data especial para oferecer nosso café nas versões puras, para que todo mundo possa sentir a qualidade e conhecer nosso blend exclusivo" afirma.Além dos cafés gratuitos durante o Dia Mundial do Café, a rede conta com um cardápio com mais de 20 opções de bebidas quentes e geladas, com acompanhamentos doces e salgados importados da Europa.