Festa do pijama com cabanas e spa em casa é aposta de empreendedora em Porto Alegre

Trabalhando no ramo de festas infantis há mais de seis anos, Louise Brussa, 40 anos, criou a Lual Festas Infantis pensando em inovar no setor. Desde 2018, a empreendedora realiza eventos infantis com cabanas de tamanho real em diferentes temas e, além de oferecer a decoração, trabalha com diversas modalidades de recreação e oficinas, buscando tornar a festa mais lúdica e atrativa para a criançada.

O objetivo inicial era oferecer uma opção para crianças maiores, que não queriam comemorar o seu aniversário em uma casa de festas infantil, mas sim levar seus amigos para dentro de casa. “No terceiro mês de operação, já começamos a ter um fluxo grande de festas, então começamos a aprimorar. Criamos temas, compramos cabanas de cores diferentes, adicionamos recreação, lembrancinhas”, conta Louise. Hoje, a Lual dispõe de cinco opções temáticas para os eventos: festa do pijama, spa, piquenique, baladinha e festa néon, além de realizar recreação em escolas e colônias de férias .

Com a pandemia, Louise teve de reinventar o negócio e criou kits com cabanas e oficinas que os próprios pais ou familiares poderiam retirar e montar sozinhos. “Outra modalidade que surgiu foi a festa virtual, onde a gente entregava uma cabana e um kit de lanche na casa de cada convidado e, em um determinado horário, eles faziam uma recreação virtual todos juntos”, explica. Apesar de não ser o modelo favorito da empreendedora, que prefere realizar a montagem e decoração do espaço, a opção segue no catálogo para quem opta por alugar as cabanas e organizar a própria festa.

De acordo com Loiuse, um dos diferenciais do negócio é o fato de que a festa ocorre em qualquer lugar, seja em casa, parque, hotel e até colônia de férias. “Estamos sendo bastante procurados por clubes para cuidar da recreação de colônias. Eles nos dão o espaço e nós oferecemos todas as dinâmicas. Também temos parceria com o Master Hotel, fizemos uma festa lá e agora é uma opção para nossos clientes”, comenta. Entre as opções de recreação estão oficinas de tela, pulseira e chaveiros, plantio, slime e customização.

Apesar de o público-alvo do negócio ser crianças com idades entre 6 e 12 anos, a Lual também organiza festas para o público adulto. “Fizemos uma festa para as pediatras do Hospital Militar de Porto Alegre durante a pandemia. Elas já estavam todas juntas, então montamos as cabanas, toda a decoração, que foi temática de unicórnio, no sótão da casa de uma delas, foi lindo. Se pedirem, a gente faz também”, garante Louise, que reforça a atenção para os tamanhos das cabanas de 1,5 metros. “Muitas vezes, a gente leva, principalmente em apartamentos, e tem um miniespaço para montar, os pais sempre acham que é menor, aí precisamos tirar sofá, tirar mesa, mas sempre rola, damos um jeito de montar tudo”, afirma.

Com valores que partem de R$ 200,00, a depender da quantidade de cabanas e atividades oferecidas, a Lual (@eventosinfantislual) realizou festas para até 80 crianças e segue em expansão. “Já fizemos grandes eventos para escolas. Tenho fim de semana com 11 festas. Sou o tipo de pessoa que não gosta de dizer não, acho que se perde muitas possibilidades se nega uma festa, então sempre tento dar um jeito, achar um meio termo”, pontua a empreendedora, que descreve a sensação de trabalhar com festas infantis como mágica. “É um sonho realizado ver as crianças realizadas. É uma magia mesmo, transformar um espaço sem graça, sem nada, em algo lúdico, com as tendas, iluminação, e eles ficam ali todos juntos, é um estilo de festa diferente”, define.

Para o futuro, o plano é abrir uma casa de festas, um espaço voltado, principalmente, para crianças maiores. “Bastante cliente acha que temos e pedem, porque muitos apartamentos não tem espaço, salão de festas não permitem porque vira a noite, então sentimentos a falta de um espaço nosso, mas precisa ter uma boa localidade, com estacionamento, não queremos qualquer lugar”, adianta Louise, que garante que, mesmo com uma casa própria, os eventos vão continuar acontecendo na rua. “Temos público para isso, sempre foi a Essência do Lual, então, se existir demanda, vamos continuar fazendo também”, afirma.