Negócio que une arte e cafés especiais é novidade em Porto Alegre

Há três meses, o bairro Rio Branco recebeu uma nova operação que aposta em cafés especiais feitos por mulheres no sul de Minas Gerais. O Criatio Caffé, que ocupa o número 438 da rua Cabral, foi pensado para fomentar arte e criatividade. O nome por trás do negócio é de Flávia Christina Monteiro, 48 anos, carioca que mora na capital gaúcha há 16 anos.

Flávia é advogada e, segundo ela, o interesse pelo empreendedorismo sempre existiu em sua trajetória profissional. Mas foi durante a pandemia que a empreendedora deu os primeiros passos para abrir o próprio negócio. Moradora do bairro há alguns anos, ela conta que sentia falta de uma operação do tipo no entorno. “ A região é muito boa, e sempre senti a necessidade de uma cafeteria desse estilo aqui . Há muitas em outros bairros, mas, aqui no Rio Branco, sentia uma certa carência disso”, explica.

Os cafés do cardápio partem de R$ 7,00 e, entre as comidas, os valores partem de R$ 8,00. Flávia diz que a escolha de fazer um cardápio reduzido é para dar ênfase ao café, que tem como característica seu gosto mais frutado. “Nós queríamos algo que fosse diferente, gostoso e exclusivo", destaca a empreendedora, que conta com duas pessoas na equipe.

O Criatio Caffé, conta Flávia, busca oferecer um espaço confortável à clientela. “A ideia do espaço foi trazer o café com a questão da criatividade, e fazer um centro onde a pessoa poderia chegar aqui de manhã e ficar até o fim do dia, trabalhando no coworking ou lendo um livro”, explica. O espaço, que começou com um investimento de R$ 200 mil, possui dois andares, com sala para coworking e reuniões, área interna e externa, além de uma sala para exposições artísticas.

Flávia conta que a arte sempre foi uma de suas paixões, assim como o empreendedorismo. Desta forma, não poderia deixar unir as duas frentes na cafeteria. “O espaço da galeria foi feito para lançamento de livros e exposição de trabalhos de artistas ainda sem oportunidades. As portas estão abertas para qualquer tipo de manifestação artística”, garante. A empreendedora ressalta que qualquer artista interessado em expor o seu trabalho no local pode entrar em contato com o Criatio pelo Instagram (@criatiocaffe). Além das exposições artísticas, o espaço oferece oficinas de desenho e escrita para o público, ministradas por especialistas na área.

Os espaços do café são liberados para os clientes trabalharem pelo tempo desejado. No entanto, as salas do andar de cima - mais exclusivas e reservadas - estão disponíveis para reservas. O espaço funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h.