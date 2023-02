Café fecha em Porto Alegre e abre operação pocket em parque aquático no Litoral

GeraçãoE em maio de 2022, migrou para o litoral gaúcho. A ideia de Élin de Godois e Daniel Souza, empreendedores à frente do espaço, sempre foi ter um ponto na praia, local onde o casal se conheceu e começou o seu primeiro projeto, a construção de uma casa sustentável e de baixo impacto financeiro: A Morada Lar. Este ano, a dupla conseguiu o que tanto sonhava e abriu uma operação pocket do café no Parque Hotel Acqua Lokos, em Capão da Canoa. Após operar por quase um ano na rua da República, na Cidade Baixa, o A Morada Café, que passou pelas páginas do, migrou para o litoral gaúcho. A ideia de Élin de Godois e Daniel Souza, empreendedores à frente do espaço, sempre foi ter um ponto na praia, local onde o casal se conheceu e começou o seu primeiro projeto, a construção de uma casa sustentável e de baixo impacto financeiro: A Morada Lar. Este ano, a dupla conseguiu o que tanto sonhava e abriu uma operação pocket do café no Parque Hotel Acqua Lokos, em Capão da Canoa.

Há pouco mais de uma semana no novo ponto, o casal comenta o porquê de escolher uma localização um tanto inusitada para uma cafeteria. “Parece que café e parque aquático não combinam, né? Mas queremos mostrar que combina sim. O parque e o hotel tem uma vasta programação pós-verão e na temporada de inverno também, já havia o interesse em ter uma cafeteria aqui para suprir a carência de quem é apaixonado por cafés, então, chegamos para somar ”, declara Élin. O foco da nova operação são os métodos, como a prensa, v60 e aeropress. “O cardápio é mais reduzido e prático para combinar com a demanda. Temos pão de queijo, torrada, bolinho e a apresentação bonita de sempre”, define a empreendedora.

O espaço está localizado na Casa do Terror, dentro dos 35 hectares do Parque e, diferente da operação em Porto Alegre, abre sem data para fechar. “A ideia é seguir aqui por um bom tempo, principalmente pelo fato que, agora, estamos pertinho de casa e vamos conseguir conciliar as atividades da construção com as demandas do café, em um ritmo muito mais slow do que na Cidade Baixa”, garante. O café acompanha o horário de atendimento do parque que, a partir de março, abre somente aos sábados, domingos e alguns feriados.