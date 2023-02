Espaço para festas reproduz castelo em Porto Alegre

Para se diferenciar das casas de festas convencionais, o Castelo de Festas, como o nome mesmo já diz, busca dar um toque de magia e realeza na realização de eventos. Localizado na avenida Oscar Pereira, nº 3.901, o negócio é tocado pelas irmãs, Danielle Carvalho, 47 anos, que trabalha como psicóloga, e Luciana Carvalho, 42 anos, que é assistente social.

As duas trabalharam no mesmo hospital e tiveram a ideia de criar um espaço de eventos. Danielle conta que a família gosta muito de festa, e, no princípio, a ideia era um espaço simples. Foi Flávio dos Santos Carvalho, 79 anos, pai da dupla, que colocou as mãos na massa para transformar o espaço. "Nós queríamos uma caixa branca para fazer vários eventos, e o meu pai começou a construir. Quando vimos, estava desta forma, um castelo. Todos os detalhes foram feitos por ele. Acabou levando muito tempo, em torno de 10 anos. Isso aqui virou o hobbie e lazer dele", expõe Danielle.

Em 2019, começou a ativação do espaço, com alguns eventos, mas, devido à pandemia, os planos foram pausados. Em 2022, o Castelo de Festas começou a operar oficialmente. O espaço pode ser utilizado e adaptado para as preferências dos clientes e já foi palco de sessão de fotos, casamentos e 15 anos, mas os aniversários infantis acabam se destacando. "Presto muita atenção nas crianças, e, quando elas entram aqui, é lindo de ver, ficam encantadas e acreditam mesmo na magia do lugar", destaca. O espaço, que já era da família e tem em torno de 200 m², é todo decorado na temática. As pinturas das paredes imitam pedras antigas, sem deixar de fora os detalhes dourados, que lembram ouro . Diversos lustres no teto iluminam o ambiente. Danielle ainda conta que o pai comprou um dos lustres, e o restante são réplicas feitas por ele. Cortinas, tapetes vermelhos e vitrais coloridos são mais alguns detalhes pensados para proporcionar a experiência de um castelo.

Os pacotes para a locação do espaço variam de acordo com o número de convidados. O pacote simples parte de R$ 3,2 mil. Para o futuro, Danielle revela que já está em curso a expansão do negócio. "Estamos construindo a parte de baixo e estamos muito animados. O espaço do lado também é nosso, e temos planos de trazer ainda mais possibilidades de locais para os eventos", projeta. "Nós estamos com planos de fazer uma cafeteria, aberta ao público seguindo o tema, com toda a louça antiga", completa Danielle.